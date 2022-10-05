Названы сроки проведения ПМЭФ в 2023 году Фонд Росконгресс: ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14–17 июня 2023 года, сообщается в Telegram-канале Фонда Росконгресс. Ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков отметил, что ПМЭФ является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

Определены даты Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Записывайте в календарь: ПМЭФ-2023 состоится 14–17 июня, — указано в сообщении.

В 2022 году ПМЭФ прошел с 15 по 18 июня, в нем приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран. Как указывают организаторы форума, он подтвердил статус мировой площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства, что особенно важно в условиях растущей многополярности.

Деловая программа форума за четыре дня включила 214 мероприятий. Организаторы сообщали о планах нарастить уровень участия до показателей допандемийных форумов.