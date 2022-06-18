Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум завершился

Фото: Ковалев Петр/отохост-агентство ТАСС

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный XXV международный экономический форум. В этом году он прошел с 15 по 18 июня, передает ТАСС. В нем приняли участие 14 тыс. человек из 130 стран.

То главное, как нам кажется, что продемонстрировал ПМЭФ — он продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа, — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на заключительной сессии.

Кобяков также ранее отметил, что в ходе ПМЭФ было заключено более 690 контрактов на общую сумму свыше 5,6 трлн рублей. Он добавил, что форум в этом году посетили более 14 тысяч человек.

По его словам, в этом году форум также посетили представители всех недружественных России стран. Советник сообщил, что в 2019 году на форум приехали 600 представителей США, в этот раз их оказалось в 10 раз меньше.

17 июня на форуме президент России Владимир Путин назвал новые принципы существования страны. Также он указал на то, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. По словам главы государства, эти слухи были инструментами информационной борьбы.