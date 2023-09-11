Рубль вырастет, учителям дадут суперльготную ипотеку: итоги первого дня ВЭФ Накануне во Владивостоке открылся Восточный экономический форум (ВЭФ)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рубль перестает падать и переходит к росту, один из крупных банков придумал для Дальнего Востока новую, суперльготную ипотеку, а глава этой кредитной организации в то же время предлагает ограничить рублевые переводы за рубеж. Открытие офисов российских банков в Китае, планы по использованию накопленного от торговли с Индией бесчисленного множества рупий и другие главные новости первого дня работы Восточного экономического форума. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что будут делать с рупиями

Ранее Bloomberg сообщал, что на счетах российских компаний в Индии из-за торговли нефтью ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений. Как отмечает РБК, законы Индии запрещают проведение ряда операций с национальной валютой страны или требуют получения согласования на проведение таких операций. Попробовать конвертировать рупии в рубли можно, но для этого в индийских банках не всегда хватает уже российской валюты.

Эту же проблему в конце августа в своей колонке в РБК поднимал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он отмечал, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт оттуда оценивается примерно в $6–7 млрд в год. «Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — писал банкир. По его мнению, это еще одна причина ослабления рубля.

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Впрочем, уже сегодня в ходе ВЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал разговоры о «бесконечном количестве» застрявших на счетах российских экспортеров рупий преувеличением. «Допустим, банк ВТБ представляет, что делать с рупиями. Есть схемы с другими валютами, если схемы по работе через другие страны, через ценные бумаги и так далее», — перечислил зампред правления «Сбера».

По его словам, «инструментарий есть, но он очень сложный, достаточно дорогой», а сам процесс конвертации — небыстрый и затратный. Он также признал, что в итоге экспортная выручка из Индии, переведенная в рубли, возвращается в Россию с дисконтом (потерями) в 8–10%. Но в следующем году эти потери хотят снизить хотя бы до 4–5%. Глава ВТБ Андрей Костин также подтвердил, что идет работа по конвертации рупий, уточнив, что для этого банк работает с партнерами в Индии и ОАЭ.

Что происходит с рублем

Утром по московскому времени помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам, что «с высокой вероятностью» пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года (а это значит, что у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро). Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70–75 за баррель против $50–55, объяснил Орешкин.

Одновременно с этим заявлением доллар, евро и юань начали слабеть к рублю. С начала дня и до момента написания материала курс доллара упал до 96,37 руб. (на 1,44%), евро — до 103,55 руб. (на 1,57%), а юаня — до 13,2 руб. (на 0,82%).

Какие рублевые переводы хочет ограничить глава ВТБ

Чтобы поддержать рубль, нужно прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж, и это касается не только иностранной валюты, но и рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Костин

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля] к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — отметил Костин, добавив, что ЦБ может рассмотреть его предложение «наряду с другими опциями».

Таким образом, пока речь идет только об очень крупных переводах, и обычным людям, в том числе релокантам, переживать не стоит.

Какие российские банки появятся в Китае

Пресс-служба еще одного крупного финансового игрока — Альфа-Банка — сообщила, что его совет директоров принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае. «В ближайшее время Альфа-Банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк», — говорится в сообщении. До этого банк запустил сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортеров.

«Альфа-Банк исторически занимает лидирующие позиции по внешнеэкономической деятельности, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Открытие филиалов — логичное продолжение нашей стратегии», — прокомментировал директор направления крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков в релизе, который вышел в начале ВЭФ.

Какая новая ипотека появится на Дальнем Востоке

Также важной новостью с форума стало заявление члена правления ВТБ Святослава Островского о том, что с 15 сентября на Дальнем Востоке ставку по ипотеке для учителей снизят до 0,7%. Базовая ставка сейчас составляет 2%. Ранее Центробанк существенно ограничил российские банки в выдаче россиянам околонулевой ипотеки от застройщиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что же касается новой программы ВТБ для учителей на Дальнем Востоке, то критерии соответствуют «Дальневосточной ипотеке». Первоначальный взнос — не менее 15%, а максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок — 20 лет. Объекты, которые можно взять в такую ипотеку, — квартира в новостройке, таунхаус, коттедж или дом с участком при покупке у юридического лица.

Недвижимость на вторичном рынке у собственников-физлиц можно приобрести только в сельской местности. Лидерами среди регионов по объему ипотеки с начала года стали Приморский, Хабаровский края и Якутия. Средняя сумма сделки — 5 млн рублей (+4% с начала года), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВТБ.

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