Стало известно, как изменились цены на перелеты по России в экономе Росстат: цены на перелеты в эконом-классе за два месяца выросли на 34–42%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на перелеты по России в эконом-классе в январе-феврале в годовом выражении выросли на 34–42%, сообщил со ссылкой на данные Росстата РБК. Скачок цен оказался рекордным с 2008 года.

В январе рост цен на перелеты по стране составил в годовом выражении 33,9%, в феврале рост ускорился до 42%. Цены поднялись до отметки в 7244 рублей за перелет в экономклассе на 1 тыс. км полета.

Средняя цена в Феврале превысила цену в пик авиасезона в 2022 году (в июле того года она повышалась до отметки в 6621 рублей за 1 тыс. км полета). В летние месяцы билеты традиционно дорожают из-за повышенного спроса. Месячный рост средних цен в прошлом месяце по сравнению с январем 2024 года составил 12,7%. Это наиболее резкий рост показателя в феврале с 2008 года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании S7 по статье о необоснованном установлении различных цен на один и тот же товар. ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

При этом различия в ценах не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Также, согласно сообщению ФАС, у авиакомпании и ее группы лиц-участников «отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования».