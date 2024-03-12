ФАС недовольна ценами S7: подешевеют ли авиабилеты к лету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании S7 по статье о необоснованном установлении различных цен на один и тот же товар. В данном случае — на авиабилеты одного и того же подкласса. Что теперь грозит авиакомпании и подешевеют ли в итоге места в ее самолетах, NEWS.ru разбирался вместе с юристами.

Как ФАС проверяла S7

Ранее ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия в ценах не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Также, согласно сообщению ФАС, у авиакомпании и ее группы лиц-участников «отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования».

ФАС выдала компании предупреждение еще в 2023 году: перевозчику нужно было разработать и направить на согласование коммерческую политику. Документ должен был предусматривать в том числе расчет и установление платы за перевозку пассажиров «на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как разбирательство с S7 дошло до суда

Но авиакомпания не исполнила предупреждение ведомства и даже попыталась оспорить его законность в суде, передает Интерфакс. Правда, Арбитражный суд Москвы решением от 31 января 2024 года признал вынесенное предупреждение ФАС правомерным. Как пояснила NEWS.ru юрист практики «Антимонопольное право и государственный заказ» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анна Малышева, сейчас дело находится уже в апелляционном суде.

12 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании. Опять же потому, что S7 не исполнила предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику.

Как уточняется, дело возбуждено согласно пункту 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, который запрещает «экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом».

Что грозит S7

Как отмечает в беседе с NEWS.ru партнер юридической компании «Каменская & партнеры» Анна Акифьева, сейчас авиакомпании за неисполнение предписания грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. Соответствующая статья 19.5 предусматривает за невыполнение предписаний антимонопольного ведомства штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, добавляет Малышева, в случае признания злоупотребления доминирующим положением компании грозит оборотный штраф до 1 млн руб. по другой статье КоАП — по ч. 1 ст. 14.31.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Малышева полагает, что с целью снижения рисков S7 следует исполнить требование антимонопольного органа. В частности, разработать коммерческую (ценовую) политику, взяв в качестве примера ценовую политику конкурентов, но уже согласованную с ФАС России. «Так как при выработке единого подхода к ценообразованию риски привлечь внимание регулятора существенно снижаются», — говорит Малышева.

Понизит ли S7 цены на билеты

Акифьева отмечает, что меры ФАС, «безусловно, направлены на изменения недобросовестной ценовой политики компаний». Как продолжает Малышева, также по результатам рассмотрения антимонопольного дела в отношении авиакомпании возможна выдача предписания о снижении стоимости на авиабилеты.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева поясняет NEWS.ru, что авиакомпании нужно будет разработать и согласовать коммерческую политику с ФАС. Документ среди прочего должен предусматривать два аспекта: расчет платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

«Если S7 экономически обоснует правомерность установления разных цен в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время и это устроит ФАС, то говорить о снижения цен на авиабилеты компании вряд ли придется. Если нет, то компании придется выработать единый тариф для билетов в рамках одного подкласса», — говорит Михеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходило с ценами других перевозчиков после проверок ФАС

В прошлом году, вспоминает Михеева, другой авиакомпании — «Победа» — выдали предупреждение по этой же статье закона о защите конкуренции. Тогда ФАС рассматривала правомерность установления платы за корректировку Ф. И. О. в авиабилете. Тарифы варьировались от 500 до 5 тыс. рублей. После предупреждения авиакомпания внесла корректировку в соответствующие локальные акты, установив единый тариф, подчеркнула Михеева.

Кроме того, в декабре 2023 года ФАС сообщила, что обратила внимание авиакомпаний на завышенные билеты на новогодние праздники. «В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Мониторинг велся более чем по 330 наиболее востребованным маршрутам. Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы. Тогда же в продаже появились билеты экономкласса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников.

В ФАС заявили, что продолжат вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.

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