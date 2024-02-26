«Яндекс.Такси» попалось на завышении цен и блокировке пассажиров ФАС выявила у «Яндекс.Такси» нарушения по завышению цен и блокировкам пассажиров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила у сервиса «Яндекс.Такси» нарушения, связанные с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров, сообщил «Известиям» заместитель руководителя службы Петр Иванов. По его словам, за 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пользователей.

Они [жалобы] связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс Gо» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сообщил он.

Иванов добавил, что сервис до сих пор не исполнил требование ФАС о составлении перечня оснований для блокировки и их соразмерности. По его словам, плата, взимаемая с перевозчиков, сейчас составляет 28% и является слишком высокой. Он отметил, что ведомство ранее обращалось в компанию с требованием снизить размер комиссии.

До настоящего времени агрегатор также не исполнил требование ФАС России, — рассказал он.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе после изучения рынка на фоне резкого подорожания услуг в Москве из-за снегопада сообщили, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России. По данным службы, случаи злоупотребления подобным положением служат поводом для проверки, однако сейчас они ограничены правительственным постановлением.