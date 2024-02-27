Сбербанк обвинили в нечестной рекламе ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Сбербанка из-за жалобы россиянина на рекламу кредитной организации, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке в 12% годовых по вкладу, а иные условия, влияющие на получение дохода, размещались трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, по данным службы, потребители получали неполную информацию об условиях, определяющих сумму дохода по вкладу.

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» по признакам нарушения Закона о рекламе. <...> В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС вынесла предупреждение Банку Синара из-за размещения недостоверных сведений о тарифах. При несоблюдении условий, которые не были указаны на сайте организации, с клиентов списывали дополнительную плату в размере 3000 рублей. Служба обязала финансовую организацию устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия Банка Синара содержат признаки недобросовестной конкуренции.