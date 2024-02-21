ФАС пригрозила российскому банку за слишком привлекательное предложение ФАС вынесла предупреждение Банку Синара за нарушение закона о защите конкуренции

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Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Банку Синара из-за размещения недостоверных сведений о тарифах, сообщила пресс-служба ведомства. По его информации, при несоблюдении клиентами условий, которые не были указаны на сайте организации, с них списывали дополнительную плату в размере 3000 рублей.

На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей, — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, обращение в ФАС о нарушении закона со стороны Банка Синара поступило от гражданина. Служба обязала финансовую организацию устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия Банка Синара содержат признаки недобросовестной конкуренции.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у акционерного общества «КИВИ Банк» на проведение банковских операций. Причиной такого решения стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов.