Производителям кормов для кошек и собак придется снизить цены в России ФАС: крупнейшие производители кормов для кошек и собак в РФ готовы снизить цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» занимающими коллективное доминирующее положение на рынке (73,1%), говорится на сайте регулятора. Отмечается, что компании выразили добровольную готовность снизить отпускные цены на ряд кормов, предоставив торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30%.

В связи с поступлением в ведомство жалоб граждан на цены на корма для кошек и собак ФАС России провела анализ состояния конкуренции на этом рынке. Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В результате взаимодействия с ведомством ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30%, — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, Россельхознадзор проверил корма для животных от итальянской фирмы Farmina и обнаружил в них мышьяк. По его информации, опасное вещество было найдено после того, как ведомство начало отправлять на анализ каждую партию, поступившую в РФ.

Ранее российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных до 12%. Увеличение цен коснется товаров, предназначенных как для кошек, так и для собак. В частности, речь идет о Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. Ожидать изменений следует уже с 5 февраля.