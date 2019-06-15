Реальные располагаемые доходы населения России будут расти более ускоренными темпами в 2020–2021 годах, чем в 2019. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, сдерживанию темпов роста реальных доходов способствовало также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.
ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться — с 1–1,5% в 2019 году до 2,5–3% в 2021-м, следует из материалов регулятора.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние пять лет реальные доходы населения страны снизились на 10%.