https://static.news.ru/photo/cd967cf0-8ea0-11e9-8aaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Реальные располагаемые доходы населения России будут расти более ускоренными темпами в 2020–2021 годах, чем в 2019. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, сдерживанию темпов роста реальных доходов способствовало также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.

ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться — с 1–1,5% в 2019 году до 2,5–3% в 2021-м, следует из материалов регулятора.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние пять лет реальные доходы населения страны снизились на 10%.