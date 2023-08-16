Звезда «Игры престолов» Кент умер в 36 лет: причины смерти, где снимался

Фото: twitter.com/darrenpaulkent

Британский актер Даррен Кент

Британский актер Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет. Звезда «Игры престолов» имел проблемы со здоровьем, среди которых назывались артрит, остеопороз и редкое заболевание кожи. Что еще известно о смерти артиста?

Чем известен Даррен Кент

Даррен Кент родился 30 марта 1987 года в Эссексе. Он начал сниматься в 2000-х годах. Артиста можно было увидеть в фильмах «Зеркала», «Джиперс Криперс: Возрожденный» и сериалах «Жители Ист-Энда», «Отверженные», «Игра престолов». Одна из его последних работ — «Подземелье и драконы: Честь среди воров».

В 2012 году артист получил премию Van d`Or за роль в короткометражке «Солнечный мальчик». Он исполнил роль подростка, который не мог находиться на солнце из-за заболевания кожи и мало общался со сверстниками.

От чего умер Даррен Кент

О смерти Даррена Кента сообщило агентство Carey Dodd Associates. По словам представителя компании, звезда «Игры престолов» умер спокойно 11 августа в окружении родителей и лучшего друга.

«С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно скончался в пятницу. Его родители и лучший друг рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении агентства.

По информации StarHit, актер страдал от неизлечимого кожного заболевания, из-за которого выглядел старше своих лет. Недуг развился в начале карьеры Даррена в кино. Точная причина его смерти не озвучивается. Также неизвестно, когда и где похоронят артиста.

Кто еще из знаменитостей умер в 2023 году

Американский актер Ангус Клауд скончался 31 июля в возрасте 25 лет. В последние дни звезда «Эйфории» переживал депрессию после похорон отца. Клауд был найден мертвым в доме своей семьи в Окленде в понедельник, 31 июля. В службу спасения позвонила мать артиста, которая сообщила о «возможной передозировке». Директор сериала «Эйфория» Сэм Левинсон сообщил, что Клауд продолжительное время боролся с зависимостью.

«Ангус был не похож на других. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы покинуть нас так рано. Надеюсь, он знал, сколько сердец он тронул своей игрой», — отметил он.

Рэп-исполнительница Lil Tay (настоящее имя — Клэр Хоуп) умерла 10 августа в возрасте 14 лет. Новость в соцсетях сообщили родители артистки, отметив, что она скончалась через несколько дней после трагической смерти брата. Других подробностей семья раскрывать не стала.

Певица и актриса Лизета Николау 11 августа скончалась в реанимации после того, как упала с лестницы в магазине. Врачи диагностировали гематому головного мозга. Николау было 76 лет.

Шведская актриса и певица Берит Линдхольм ушла из жизни 13 августа в возрасте 88 лет. Причины смерти артистки не раскрываются. Линдхольм наиболее известна по роли Брунгильды в опере Вагнера «Валькирия».

Бразильская актриса Леа Гарсия, известная по роли злодейки Розы в сериале «Рабыня Изаура», умерла на 91-м году жизни от инфаркта 15 августа. Она приехала на бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где должна была получить награду как величайшая знаменитость страны. Внезапно Гарсия почувствовала себя плохо, врачи не смогли спасти ее.

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