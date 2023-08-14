Скончался олимпийский чемпион Борис Дубровский

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Борис Дубровский, 1964 год

Олимпийский чемпион по гребле, серебряный призер Чемпионата мира и чемпионата Европы Борис Дубровский скончался в возрасте 83 лет, сообщили представители Федерации гребного спорта России. Они выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причины его смерти не называются.

На 84 году жизни скончался Борис Яковлевич Дубровский — олимпийский чемпион в двойке парной, — говорится в сообщении.

Борис Дубровский родился 8 октября 1939 года в Москве. Окончил физико-математический факультет Московского заочного педагогического института. Принимал участие в Олимпийских играх в Токио, которые прошли в 1964 году. Являлся консультантом Федерации гребного спорта РФ и кандидатом математических наук.

В начале августа скончался бывший вратарь сборной России по футболу, экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Спортсмену был 41 год. По словам сестры футболиста, он страдал от печеночно-почечной недостаточности и 13 лет был прикован к постели из-за аварии. Причиной смерти стал инфаркт.

Также ранее стало известно о смерти чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько. Спортсмен скончался в возрасте 17 лет от осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.