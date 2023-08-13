Что известно о причине и месте смерти советской актрисы Лидии Остринской

Фото: Социальные сети

Лидия Остринская

Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет, сообщил 12 августа Львовский украинский драматический театр имени Заньковецкой в социальных сетях. Что известно о причине смерти артистки?

Церемония прощания со знаменитостью состоится в театре во вторник, 15 августа, в 11:00 по местному времени.

«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги народной артистки Украины Лидии Остринской, несравненной актрисы, светлого человека. Коллектив театра выражает искренние соболезнования сыну. Скучаем, помним, сочувствуем! Воспоминание, которое останется навечно!» — говорилось в сообщении пресс-службы.

Чем известна Лидия Остринская

Она родилась 14 марта 1967 года. Окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работала в театре и снималась в кино. На театральной сцене появлялась в таких ролях, как Кенди Стар в «Полете над гнездом кукушки», Настасья Филипповна в «Идиоте», Вязопуриха в «Истории коня», леди Макбет в «Макбете» и Беттина в «Цилиндре». Запомнилась зрителям также своей игрой в кинокартинах: «Время собирать камни», «Секонд-хенд», «Король Данило», «Неаполь — город золушек».

Артистка работала в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (г. Львов). Активно участвовала в общественной жизни, в частности в проекте «Открылась жизнь» (забота о людях с проблемами зрения). Получила премию им. Веры Левицкой (Национальный союз театральных деятелей Украины, 2005).

Что известно о причине смерти Остринской

Представитель Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой Леся Кичура в беседе с порталом Zaxid пояснила, что актриса серьезно болела.

«Всегда была улыбающейся, яркой, на позитиве. Я ее видела совсем недавно и никогда бы не подумала, что человек столь серьезно болеет. Она всегда была подтянута, ухожена, всегда с улыбкой», — рассказала она.

Последняя роль Остринской — Айлин в спектакле «Калика из Инишмаана», заявила Кичура в своих социальных сетях. Артистка ушла из жизни в одной из больниц Львова.

Кто из российских знаменитостей ушел из жизни в августе

Александр Колкер— советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР скончался 1 августа на 91-м году жизни. Был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Леонид Володарский — ведущий радиостанции «Говорит Москва» и известный автор переводов фильмов умер 7 августа в возрасте 73 лет. Церемония прощания проходила в Москве в ЦКБ № 1 Управления делами президента.

Юлия Борисова — народная артистка Советского Союза, Герой Труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий и множества профессиональных наград скончалась 8 августа в возрасте 98 лет. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в российской столице.

Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени умерла 9 августа на 98-м году жизни. Похоронили знаменитость на Новодевичьем кладбище.

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