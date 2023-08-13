Скончалась актриса, сыгравшая Брунгильду в «Валькирии» Вагнера Opera Magazine: на 89-м году жизни скончалась шведская актриса Берит Линдхольм

Фото: jussibjorlingsallskapet.com

Берит Линдхольм

Шведская актриса и певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет, сообщает в Twitter (X) издание Opera Magazine. Причины смерти артистки не раскрываются. Линдхольм наиболее известна по роли Брунгильды в опере Вагнера «Валькирия».

Печальные новости о смерти шведского драматического сопрано Берит Линдхольм сегодня утром в возрасте 88 лет, — говорится в сообщении.

Линдхольм родилась в 1934 году в Стокгольме. В возрасте 29 лет она закончила Шведскую королевскую академию музыки, сразу после учебы она дебютировала на сцене. За всю свою жизнь актриса поучаствовала в десятках театральных и оперных постановок. Помимо Брунгильды, Линдхольм играла роль Аиды, Тоски, Электры, Саломеи и Леоноры.

Ранее стало известно о смерти руководительницы детской группы Камерной сцены Большого театра Елены Озеровой. Артистка скончалась на 81-м году жизни. Озерова работала в Большом театре с 1988 по 2012 год. Она участвовала в постановках опер «Млада» Н. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. Мусоргского, «Богема» и «Турандот» Дж. Пуччини, «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло, «Сила судьбы» Дж. Верди, «Пиковая дама» П. Чайковского и других. До 2020 года Озерова возглавляла детскую группу.