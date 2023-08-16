Актер сериала «Игра престолов» умер в возрасте 36 лет

Фото: Hbo/ZUMAPRESS/Global Look Press

Британский актер Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети Twitter (X). Мужчина страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг, — говорится в публикации.

Кент известен по роли в десятой серии четвертого сезона американского сериала «Игра престолов». Актер сыграл пастуха, который принес показать Дейнерис Таргариен останки своей дочери, сожженной одним из драконов королевы.

Недавно стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

Ранее сообщалось о смерти российского актера Дмитрия Сапронова, известного по сериалам «Кухня» и «Карпов». Он умер во сне менее чем за месяц до своего 51-го дня рождения.