Актер сериалов «Кухня» и «Карпов» умер в 50 лет Актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет

Фото: KINO-TEATR.RU

Российский актер Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти не называется.

Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день, — говорится в сообщении.

По словам его друзей, актер умер во сне менее чем за месяц до своего 51-го дня рождения.

Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Он окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Широкому зрителю он в первую очередь был известен своими работами в сериалах «След» (2007), «Кухня» (2012) и «Карпов» (2013).

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