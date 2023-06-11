Российский актер трагически погиб в 28 лет Актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Станислав Куроптев скончался в результате автомобильной аварии в возрасте 28 лет, сообщил его приятель Денис Гагарин через социальную сеть «ВКонтакте». Несчастный случай произошел на автодороге между Ярославлем и Москвой.

Стас Куроптев... Это ужасная трагедия, — написал Гагарин.

По словам Гагарина, в ходе движения автомобиля по дороге, транспортное средство, которым управлял Куроптев, коснулось грузовика. Оба водителя остановились и вышли на обочину, чтобы обсудить ситуацию. В этот момент в грузовик сзади врезалась еще одна фура, сбив обоих водителей.

Стас скончался на месте, — передал друг актера.

Он также уточнил, что похороны Куроптева состоятся на его исторической родине в Архангельской области.

Станислав Куроптев родился 24 ноября 1994 года, получил образование в Ярославском театральном институте и с 2016 года был частью актерского состава Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. На его счету 12 работ в кино, в том числе сериалы «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Куба. Личное дело», «Ростов», «Заповедный спецназ» и многие другие.

В апреле в возрасте 96 лет умер американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте. Причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Певец скончался в своем доме в Манхэттене.