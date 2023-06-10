Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Variety: актер Майк Батайе, сыгравший в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 52 лет

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актер Майк Батайе наиболее известный по исполнению роли Денниса Марковски в культовом сериале «Во все тяжкие» (Breaking Bad), скончался на 52-м году жизни, информирует Variety со ссылкой на официальное заявление семьи актера. Уточняется, что актер ушел из жизни 1 июня, уснув и не проснувшись из-за сердечного приступа в своем доме.

С огромной скорбью и с тяжелым сердцем мы, я и мои сестры, объявляем о потере нашего любимого брата, — говорится в заявлении родных Батайе, переданном изданию.

Майк Батайе прославился благодаря роли управляющего промышленной прачечной Lavanderia Brilliante в сериале «Во все тяжкие». Кроме того, он принимал участие в сериалах «It’s Always Sunny in Philadelphia» и «Battle Creek».

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