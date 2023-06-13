Звезда фильма «Однажды в Америке» погиб в аварии Актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе

Фото: Dave Starbuck/Global Look Press

Трит Уильямс

Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Волосы», погиб в аварии, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление полиции. ДТП произошло в Дорсете, штат Вирджиния, когда 71-летний артист ехал на мотоцикле.

Уильямс скончался в понедельник после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния, — говорится в заявлении.

За почти полувековую карьеру актер также снялся в фильмах «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», «Трамвай "Желание"» и «Путешествие к центру Земли», а также играл в постановках на Бродвее.

Ранее стало известно, что на 52-м году жизни скончался американский актер Майк Батайе, наиболее известный по роли Денниса Марковски в культовом сериале «Во все тяжкие», а также снимавшийся в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно» и «Батл Крик». Артист умер во сне от сердечного приступа, находясь в своем доме.

В апреле в возрасте 96 лет умер американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.