90-летняя звезда «Рабыни Изауры» умерла в Бразилии во время кинофестиваля Звезда сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия умерла в 90 лет

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Леа Гарсия

Бразильская актриса Леа Гарсия, известная по роли злодейки Розы в сериале «Рабыня Изаура», умерла на 91-ом году жизни от инфаркта, сообщает Globo. Артистка прибыла на популярный бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где должна была получить награду как величайшая знаменитость страны. Внезапно Гарсия почувствовала себя плохо, врачи не смогли спасти ее, сообщает источник.

О смерти Леи Гарсия сообщил ее сын Марсело Гарсия. Ей вручат награду, но уже посмертно. Актриса снималась в кино с 11 лет, была известна по ролям в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон», у нее было более 100 работ в кино и театре, — говорится в сообщении.

В 2021 году стало известно о смерти автора сценария сериала «Рабыня Изаура» Тумшица Браги, который скончался в больнице Рио-де-Жанейро. Бразильскому сценаристу, лауреату премии «Эмми», было 75 лет. Как рассказал племянник сценариста, причиной смерти стала занесённая инфекция. Брага в течение нескольких лет испытывал проблемы со здоровьем и перенёс ряд операций на сердце и на позвоночнике.

Еще одна звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантус посетила Россию в 2018 году впервые за 30 лет после выхода сериала. Актриса нанесла визит в РФ в рамках сотрудничества стран БРИКС. На пресс-конференции она заявила о планах снять документальный фильм о России. На вопрос, какой сувенир Луселия Сантус заберёт из России, она ответила, что заберет водку и матрешку.