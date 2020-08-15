Житель Северной Осетии создал музей артефактов под открытым небом

https://static.news.ru/photo/67755d0e-def1-11ea-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

В селении Лескен Северной Осетии появился необычный музей под открытым небом. Вход в этот музей бесплатный, а все экспонаты можно потрогать руками.

В экспозиции — домашняя утварь, хозяйственные инструменты прежних лет и артефакты Великой Отечественной войны. Создал музей местный житель Асланбек Бетрозов. По его словам, всё началось с отцовской фронтовой портупеи. Затем что-то начали приносить местные жители и знакомые, а какие-то экспонаты он нашёл на своём огороде.

Эта пуля из моего огорода. Я там выкапывал поглощающую яму и нашёл две каски немецкие. Вот эта пуля была в каске. Там был ещё чугунок немецкий, — рассказал основатель музея.

Все экспонаты стоят на Центральной улице селения. Многие из них до сих пор в рабочем состоянии. Особый интерес у жителей вызывает английское чудо техники — соломоизмельчитель 1882 года. Этим агрегатом измельчали солому, делали саманные блоки, а из блоков строили дома. Также среди экспонатов — косилки, бетонные катки и многочисленные каменные жернова.

Как рассказал Асланбек, музей и дальше будет расти, места на улице хватит, да и соседи не против. Он уже обратился в сельсовет, там обещали помочь с земельным участком под музей, передаёт «МИР 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийский турист во время съёмки селфи отбил пальцы ног у гипсового слепка скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы. Всё произошло в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Согласно данным музея, беспечный турист уселся на скульптуру и сломал у неё два пальца ног. После инцидента он решил незамедлительно покинуть учреждение. К счастью, пальцы скульптуры удалось вовремя найти. Известно, что музей уже занимается реставрацией.