Турист из Австрии отбил пальцы у слепка скульптуры XIX века во время селфи

https://static.news.ru/photo/433a0dfa-d4fa-11ea-a72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Canova/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Австрийский турист во время съёмки селфи отбил пальцы ног у гипсового слепка скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы.

Всё произошло в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Согласно данным музея, беспечный турист уселся на скульптуру и сломал у неё два пальца ног. После инцидента он решил незамедлительно покинуть учреждение.

К счастью, пальцы скульптуры удалось вовремя найти. Известно, что музей уже занимается реставрацией.

На своей странице в Facebook итальянский арт-критик Витторио Згарби назвал инцидент «ужасным эпизодом», который произошёл после открытия музеев вслед за спадом эпидемии коронавируса.

Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование [работы] Кановы неприемлемо, — заявил Згарби.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство иностранных дел России выразило глубокое возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в польском городе Легница. Об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.