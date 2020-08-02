Турист из Австрии отбил пальцы у слепка скульптуры XIX века во время селфи

Австрийский турист во время съёмки селфи отбил пальцы ног у гипсового слепка скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы.
Всё произошло в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Согласно данным музея, беспечный турист уселся на скульптуру и сломал у неё два пальца ног. После инцидента он решил незамедлительно покинуть учреждение.
К счастью, пальцы скульптуры удалось вовремя найти. Известно, что музей уже занимается реставрацией.
На своей странице в Facebook итальянский арт-критик Витторио Згарби
Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование [работы] Кановы неприемлемо, — заявил Згарби.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство иностранных дел России выразило глубокое возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в польском городе Легница. Об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
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