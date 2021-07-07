Врачи собрались вывести Мамонова из медикаментозного сна

Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила новые подробности о его здоровье. Она заявила, что врачи собрались постепенно выводить артиста из медикаментозного сна, пишет ТАСС.

Вчера я разговаривала с врачом, они хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно, — рассказала Ольга.

Мамонов находится в реанимации седьмые сутки. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое. Пока музыкант остаётся на аппарате ИВЛ, добавила его супруга. Она чрезвычайно благодарна врачам за всё, что они делают для спасения её мужа. Супруга в беседе с NEWS.ru ранее призналась, что узнаёт о состоянии супруга по горячей линии.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

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