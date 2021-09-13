Телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера из рук посла в России Паскуале Терраччано. Церемония прошла в итальянском посольстве в Москве, сообщает ТАСС. Ведущий участвовал в проектах, связанных с Италией. Например, он создал специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» об итальянской эстраде, который стал популярен в европейской стране.
Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично, — поблагодарил Ургант на итальянском.
Орден Звезды Италии из пяти степеней учреждён 3 февраля 2011 года, он заменил орден Звезды итальянской солидарности. Им награждает президент по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Орден вручается людям за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами.
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