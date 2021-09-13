Ургант получил орден Звезды Италии

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Режиссёр Андрей Звягинцев лечится от последствий коронавируса в Германии, он в крайне тяжёлом состоянии. В конце июля у него выявили почти 90-процентное поражение лёгких. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После того как Звягинцев заболел в начале июля, его поместили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА в Москве. В конце месяца режиссёр выписался, но через неделю почувствовал себя плохо и был...