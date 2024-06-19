Умерла вдова Рязанова: на что пошла ради мужа, была ли рядом с ним до конца

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Эмма Абайдуллина

18 июня скончалась киновед и журналист Эмма Абайдуллина, которая также была последней женой режиссера Эльдара Рязанова. Как создатель культовых советских фильмов познакомился с третьей супругой, чем она пожертвовала ради него и какова судьба киноклуба «Эльдар» — в материале NEWS.ru.

Сколько было жен у Рязанова до Абайдуллиной

Самой первой женой Эльдара Рязанова была режиссер-документалист Зоя Фомина. Они учились во ВГИКе на одном курсе и начинали вместе снимать кино. В браке родилась дочь Ольга.

В начале 1970-х Рязанов познакомился с редактором киностудии «Мосфильм» Ниной Скуйбиной. Она была вдовой режиссера и сценариста Владимира Скуйбина. Кинооператор Вадим Алисов, который сотрудничал и дружил с Рязановым с середины 1970-х и до самой смерти постановщика, вспоминал в беседе с журналистом NEWS.ru в 2021-м, что отношения режиссера со Скуйбиной развивались у него на глазах.

«Отношения Эльдара Александровича и Нины развивались на съемках фильма „Ирония судьбы, или С легким паром!“ (Скуйбина была редактором фильма. — NEWS.ru). По сути, Рязанов снял эту картину о своем чувстве к Нине. История (сюжет картины. — NEWS.ru) ведь о любви — внезапной, случайной, сильной. Ты не ждешь этого чувства, а оно приходит. И ты ничего не можешь с собой поделать», — утверждал Алисов.

По его словам, рядом со Скуйбиной Рязанов «буквально озарялся невероятным внутренним светом», фонтанировал идеями, улыбался. Как вспоминал Алисов, когда Нина вдруг отлучалась по каким-то делам, у режиссера мгновенно портилось настроение.

Фото: Рухкян Давид/РИА Новости Эльдар Александрович Рязанов с супругой, киноредактором Эммой Валериановной Абайдуллиной во время пресс-конференции в РИА Новости

В 1970 году Рязанов женился на Скуйбиной. Общих детей у пары не было, постановщик помогал Нине воспитывать ее сына от прежнего брака. Пасынок создателя «Иронии судьбы», «Служебного романа» и других популярных лент Николай Скуйбин стал кинорежиссером и педагогом, сейчас он занимает пост декана режиссерского факультета во ВГИКе.

В 1994 году Нина Скуйбина умерла от онкологического заболевания. «Примерно через год после похорон я встретил Эльдара Александровича на Новодевичьем кладбище. Я снимал там сцены для моей новой картины — а он ставил памятник своей Нине. Он выглядел подавленным и очень-очень грустным… Было заметно, что смерть жены его крепко подкосила. Эльдар Александрович по-настоящему ее любил», — делился Алисов в интервью журналу «Караван историй».

Где и когда Рязанов встретил третью жену

Как вспоминал кинооператор Алисов, Рязанов познакомился с третьей супругой в Доме кино в общей компании. Режиссеру было почти 60 лет. Кинооператор рассказывал об этой встрече в ярких красках.

«В какой-то момент Рязанов посмотрел в окно и задумчиво заметил, что там пошел снег. Эмма стала петь ему дифирамбы, что-то вроде: только такой поэт, как вы, Эльдар Александрович, могли обратить внимание на падающий снег… И тут мы все поняли, что она его завоюет», — вспоминал оператор.

Он подчеркивал, что благодарен Эмме Валериановне, окружившей Рязанова женской заботой.

Как третья жена окружила Рязанова заботой в последние годы его жизни

Телевизионный критик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru также рассказал, что неоднократно лично видел режиссера и его третью супругу в их киноклубе «Эльдар» в Москве. Горбунов отметил по-домашнему уютную атмосферу, которую «создавала именно Эмма».

«Она стала верным соратником своего звездного супруга. Его безмерно уважала, была преданна, готова прийти на помощь в каждую секунду. Это было заметно. И было видно, что она его очень любит», — отметил критик.

Он напомнил, что последние стихи Рязанова, написанные им в больнице незадолго до смерти, были наполнены светлыми чувствами. Это означает, что режиссер уходил из жизни счастливым человеком, считает Горбунов.

«И это тоже заслуга Эммы Валериановны. Она сделала все, чтобы в последние годы Эльдар Александрович чувствовал себя востребованным, любимым, окруженным теплом и уютом. При этом она сама была очень скромным человеком, не стремилась быть публичной рядом со своим знаменитым мужем», — напомнил критик.

Горбунов сравнил последние годы жизни Рязанова с жизнью Льва Толстого и Михаила Булгакова, рядом с которыми также находились любимые женщины и помогали во всем.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной перед началом гала-шоу второго Всемирного конгресса дураков, которое прошло на сцене Московского музыкального театра имени Н. Сац

«Супруга Льва Николаевича Толстого была рядом с ним до последнего, а после его ухода из жизни следила за литературным наследием. То же самое и жена Михаила Афанасьевича Булгакова: она добилась того, чтобы роман „Мастер и Маргарита“ все-таки был опубликован. Честь и хвала таким женщинам», — резюмировал критик.

Рязанов скончался в ноябре 2015 года в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности. После его смерти вдова продолжала руководить киноклубом «Эльдар». Горбунов выразил надежду, что клубу удастся сохранить ту же атмосферу, какая была при Абайдуллиной.

Какой запомнили вдову Рязанова в киноклубе «Эльдар»

На сайте киноклуба «Эльдар» появилась информация о смерти вдовы режиссера. «Эмма Валериановна Абайдуллина — жена, близкий друг и соратник режиссёра Эльдара Рязанова», — говорилось в сообщении.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). После окончания школы Эмма выучилась на журналиста. До начала 1980-х была сотрудницей Бюро пропаганды киноискусства в Свердловске.

«Она писала статьи об искусстве, кино, театральной жизни и музыке. В Москве на кинофестивале познакомилась с Эльдаром Рязановым. Выйдя замуж за легендарного режиссера, ушла из профессии и посвятила себя заботам об избраннике — тщательно следила за его здоровьем и рационом, ездила с ним в поездки, редактировала его сценарии, всячески поддерживала во всех начинаниях, ухаживала и была с ним до самого конца», — отметили на сайте киноклуба.

В конце сообщения о смерти Абайдуллиной говорилось, что она была музой для Рязанова и принимала участие в создании и открытии в 2005 году Киноконцертного зала «Эльдар».

Читайте также:

«Вы звери, господа»: какие сцены вырезали из кино в СССР

«Невозможно смотреть»: Шукшина разнесла фильмы Гайдая и Рязанова

Не один Чернышев: как Хабенский, Виторган, Мягков спасали тяжелобольных жен

«Ирония судьбы», смерть дочери, операция: где сейчас актриса Ольга Науменко

От любви до ненависти: как менялось отношение Барбары Брыльской к России