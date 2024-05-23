Гузеева рассказала, кому обязана своей карьерой Гузеева: Рязанов дал мне имя

Фото: Пресс-служба Первого канала

Лариса Гузеева

Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой 23 мая исполнилось 65 лет, и в свой юбилей она рассказала в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале о работе в кино и на телевидении. По ее словам, именно режиссер Эльдар Рязанов дал ей имя.

Гузеева поделилась: чтобы посмотреть на нее, режиссер Эльдар Рязанов и главный оператор фильма «Жестокий романс» Вадим Алисов приехали на дипломный спектакль в Санкт-Петербург в ЛГИТМиК, где на тот момент училась актриса. После спектакля были пробы, в том числе с Никитой Михалковым, и последующее утверждение на роль Огудаловой.

Рязанов дал мне имя. Если бы не этот фильм, где бы я была? — отметила телеведущая.

Телевидение и кино — это два разных мира, добавила она. Когда 16 лет назад Гузееву пригласили попробоваться на роль ведущей в программе «Давай поженимся!», она не умела обращаться ни с суфлером, ни с «ухом».

Мне разрешили работать без них, и как-то все понеслось — через год уже были ТЭФИ и за программу, и как ведущей. Ренессанс такой случился ближе к 50. Но если был бы другой коллектив, я бы столько не продержалась, — добавила актриса.

Гузеева подчеркнула, что она нашла своих людей, с которыми ей хорошо. Оказалось, что телевидение — это большая и важная часть ее жизни, заключила она.

Ранее Лариса Гузеева вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней потешалась Людмила Гурченко. По словам Гузеевой, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой кинозвездой. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.