Гузеева вспомнила издевки Гурченко на съемках «Жестокого романса»

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Лариса Гузеева на съмках фильма «Жестокий романс»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в программе «Письма» на Первом канале вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней потешалась Людмила Гурченко. По словам Гузеевой, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой кинозвездой. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.

Я была совсем молодая и мне было страшно... и вдруг такая звезда. Сказала мне: «Как, ты говоришь, твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на „Узбекфильме“ сниматься». Потом она гримеру моему сказала: «В этой девочке мало русскости, брови у нее убери». Я не имела права голоса. И гример перекрасила мои брови соболиные в рыжий цвет, — заявила Гузеева.

Также Гурченко заставила гримеров запудрить впалые щеки Гузеевой, объяснив это тем, что у нее самой «круглые щечки». Стычки с Гурченко, по словам Гузеевой, закалили ее характер и помогли ей в будущем сыграть много героинь с ярким властным характером. Актриса обратилась к покойной коллеге с просьбой не обижаться на ее откровения, отметив, что говорит правду.

Ранее Гузеева во время отпуска в Берлине рассказала о мечте иметь красивый дом с палисадником. По словам актрисы, ей всегда хотелось иметь аккуратный садик и иметь время для разведения цветов. Гузеева восхитилась германской архитектурой и объяснила свою любовь к красивым зданиям тем, что в «прошлой жизни» она была архитектором.