«Вы звери, господа»: какие сцены вырезали из кино в СССР

13 июня 1924 года Совет народных комиссаров (СНК) Советской России принял постановление «Об организации кинодела в РСФСР». Так появилась государственная организация «Совкино», которая получила права на импорт, производство и монопольный прокат фильмов в стране. Одной из целей структуры было усиление партийной идеологии в киноиндустрии. NEWS.ru вспоминает громкие истории, связанные с цензурой в советских фильмах, когда из них вырезали целые сцены или переозвучивали фрагменты.

Как из советских фильмов удаляли Троцкого, а потом и Сталина

Одним из первых известных советских фильмов, который подвергся цензуре на этапе создания, стала картина Сергея Эйзенштейна «Октябрь» (1928). Первоначальное название фильма — «Десять дней, которые потрясли мир» — отсылало к одноименной книге американского писателя и журналиста Джона Рида о событиях большевистской революции.

Поскольку в произведении много раз упоминался революционер Лев Троцкий, который в октябрьские дни 1917 года в Петрограде играл не самую последнюю роль, его герой был и в экранизации. Но к моменту выхода фильма на экраны «демон революции» превратился в оппозиционера сталинского курса. Эйзенштейну пришлось вырезать Троцкого и большевистского историка Владимира Невского, который также в 1920-е оказался в оппозиции, и в 1937 году был казнен.

В 1950-е и начале 1960-х на волне борьбы с культом личности после XX съезда КПСС Иосиф Сталин, который за время правления героизировался в десятках картин, попал под цензуру. Часть лент о нем на долгие годы остались лежать на полках, а из некоторых, к удивлению зрителей, вождя народов вырезали.

Так, например, произошло с популярными в СССР фильмами «Человек с ружьем» Сергея Юткевича (1938), «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» (1939) Михаила Ромма и «Александр Пархоменко» Леонида Лукова (1942).

В фильме «Ленин в Октябре» в одной из сцен советский вождь изначально говорил: «Бегите к Сталину и Свердлову». После 1956-го фразу переозвучили на «Бегите к Бубнову и Свердлову». В ленте «Ленин в 1918 году» в хрущевские годы еще удалили негативные сцены с видным партийным деятелем Николаем Бухариным. В конце 1920-х он стал одним из лидеров правой оппозиции в ВКП(б) и в годы большого террора был расстрелян, поэтому в фильме Михаила Рома Бухарина показали как заговорщика против партии.

В одноименной экранизации романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» в 1964 году, помимо корректировки сюжета в связи с вновь выявленными историческими фактами, из повествования исчез эпизод, когда подпольщики-антифашисты слушали по радио речь Сталина. В одной из сцен со стены исчез портрет советского руководителя.

Что запретили в картине Хуциева «Застава Ильича»

Фильм Марлена Хуциева по сценарию Геннадия Шпаликова «Застава Ильича» о молодежи 1960-х был сильно переделан. Еще до премьеры Никита Хрущев раскритиковал картину. По его мнению, «даже наиболее положительные герои фильма — трое работяг — показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться». Лидер КПСС высказал претензии и к сюрреалистическому диалогу одного из героев с тенью своего отца, погибшего на войне. Эту сцену пришлось переснимать.

«Поправок в фильме было много. Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены. Прихожу как-то к новому министру Романову. Он мне говорит, что надо вырезать еще сцену, где танцуют со свечами в руках. Почему? Пожарные не разрешают. Свечи, оказывается, с нашим бытом несовместимы», — вспоминал Хуциев.

В итоге, картина вышла на экраны в 1965 году под названием «Мне 20 лет». Первоначальную версию под «каноническим» названием зрители смогли увидеть только в перестроечном 1988-м.

Что вырезали из фильма «Охота на лис»

Еще один фильм, передающий «нерв эпохи» (но уже не хрущевской, а времен позднего застоя), который подвергся цензуре, это картина Вадима Абдрашитова 1980 года «Охота на лис». Картина показывала судьбу малолетнего преступника, оказавшегося за решеткой из-за избиения прохожего, который в итоге начинает сочувствовать и помогать ему.

«Меня заставляли выбросить шесть эпизодов. Я отказался — и был уволен с „Мосфильма“. Некая зондеркоманда картину покорежила, но, к счастью, из страха перестарались, и стало совсем непонятно, о чем это. Через три дня меня вернули и сказали — из шести эпизодов пять верните, но один надо убрать», — вспоминал Абдрашитов.

В финале пострадавший должен был избить обидчика в том же месте, где когда-то подростки напали на него. Так образом история была бы закольцованной, но именно этот кусок создателям картины пришлось убрать.

В фильме «Офицеры» планировалась тема репрессий

Также в брежневские годы знаменитый фильм «Офицеры» (1971) по сценарию писателя Бориса Васильева столкнулся с цензурой. Из этой картины, в частности, на долгие годы убрали эпизод встречи героев в Китае, один из которых в 1930-х был военным советником Поднебесной. Удаление этого фрагмента произошло на фоне советско-китайского раскола и обострения разногласий Москвы с маоистами по время конфликта на острове Даманский.

В первоначальной версии сценария Борис Васильев прописал тему большого террора 1936–1938 годов, с которым столкнулись герои фильма, но уцелели, поскольку после начала Второй мировой войны их направили из ГУЛАГа на фронт. Министр обороны СССР Андрей Гречко остался недоволен отражением этой исторической детали, поэтому ее так и не экранизировали и в сюжете возникла дыра: когда спустя десятилетия два героя встречаются, один удивляется, что его старый друг остался жив (в первоначальной версии он погиб в лагере).

В «Бриллиантовой руке» вырезали антисемитскую реплику

Знаменитый фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) лишился «двусмысленной» анимационной заставки. Первоначально предполагалось, что рисованные Трус, Балбес и Бывалый хотели оставить на заборе нецензурное слово из трех букв, но, испугавшись милиционера, написали «ХУдожественный фильм».

Комедию Гайдая «Бриллиантовая рука» пришлось переозвучивать из-за антисемитского высказывания персонажа Нонны Мордюковой — управдома Варвары Плющ. Она говорила супруге главного героя фильма Семена Горбункова (его сыграл Юрий Никулин): «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». Но после переозвучки Плющ произнесла: «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу». Однако по губам актрисы видно, что последнее слово не совпадает с ее мимикой.

Что удалили из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Во время работы над экранизацией Михаила Булгакова «Иван Васильевич меняет профессию» было внесено немало изменений. В частности, по цензурным соображениям эпизод, где жена главного героя, заботясь об Иване Грозном, говорит фразу «Мало ли что могут подумать!», был переозвучен. По губам при этом можно прочитать: «Вас здесь могут увидеть!».

По сценарию двойник царя Бунша во время встречи с шведским послом должен был сказать: «Мир, дружба». Но в итоге произнес: «Гитлер капут».

Во время царского обеда на вопрос Бунши: «За чей счет этот банкет? Кто будет оплачивать?» — Милославский отвечает: «Во всяком случае не мы». В оригинале он должен был говорить: «Народ, народ, батюшка».

Настоящий же Иван Грозный, когда его допрашивала милиция, на вопрос о месте жительства должен был сказать: «Москва, Кремль». Но это показалось советской цензуре неполиткорректным, и ответ получился более ироничный: «В палатах».

Какие сцены вырезали из фильмов Рязанова и Меньшова

В комедии Эльдара Рязанова 1972 года «Старики-разбойники» в сюжете с погоней изначально была сцена, когда автомобиль въехал по лестнице в подземный переход, а затем — на пешеходный мост через Яузу. В Госкино потребовали удалить эти кадры, сочтя, что это могло стать дурным примером для автомобилистов.

Выход комедии Михаила Казакова «Покровские ворота» откладывался и чуть не оказался под запретом из-за того, что одна из актрис фильма Елена Коренева эмигрировала в США. По словам Козакова, вопросы к картине возникли и у главы Гостелерадио СССР Сергея Лапина, по мнению которого «такие фильмы делают люди, сбегающие в Израиль или в Америку».

Несмотря на претензии, комедия вышла в телеэфир в 1983 году, хотя из картины в разное время вырезали немецкие слова «натюрлих» и «ферштейн», а также песни «Розамунда» и «Мой отец запрещал».

Во времена Михаила Горбачева и антиалкогольной кампании из «Покровских ворот» убрали сцены, связанные с желанием героев «хлопнуть по рюмашке». Кадры с употреблением спиртного также пропали из комедии Георгия Данелии «Мимино», фильмов Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Из каких фильмов удалили постельные сцены и обнаженку

Из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» удалили крупные планы с авторучкой со стриптизом, которую Милославский украл у Шпака и подарил шведскому послу.

«Помните ручку, которую Милославский дарит послу? На самом деле на ручке была изображена обнаженная женщина. Но вырезали этот кусочек — нельзя было показывать раздевающуюся на ручке», — вспоминал впоследствии сыгравший Милославского актер Леонид Куравлев.

Одним из первых фильмов с интимной сценой стал картина Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В нем героиня пыталась соблазнить монаха. В итоговую версию ленты эта история сначала не вошла, но кадры сохранились. В полноценном виде фильм показали только во второй половине 1980-х.

По словам режиссера Александра Митты, цензура оставила примерно 20% постельной сцены с участием актеров Леонида Филатова и Александры Яковлевой в фильме-катастрофе «Экипаж». Однако, исполнительница главной роли оспаривала это утверждение. По мнению Яковлевой, все, что снималось в их эротической сцене, вошло в картину.

В знаменитом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» должен был присутствовать небольшой эпизод, в котором Владимир Шарапов и Варя Синицына были в постели.

«В бокале с шампанским лопаются пузырьки. Шарапов и Варя в постели. Он обнимает ее обнаженные плечи», — говорилось в сценарии, созданном братьями Вайнерами по мотивам их романа «Эра милосердия».

Но, по словам актера Владимира Конкина, речь шла о «трехсекундном эпизоде, в котором Шарапов и Варя лежат под простынкой». «Говорухин как мудрый и дальновидный режиссер заранее снимал некоторые сцены, понимая, что они не пройдут цензуру, но ему проще было отдать их, чем лишиться важных драматургических частей фильма. Среди таких сцен была и постельная», — рассказывал Конкин.

В мелодраме «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов хотел поместить страстный эпизод с участием персонажей Веры Алентовой и Олега Табакова, но его зарубили. По словам режиссера, он хотел сделать «более плотским» свидание главной героини с любовником. По сценарию они раздевались и бросались друг на друга, причем «Табаков оставался в трусах, Вера — в комбинации».

«Некоторые моменты в картине меня просто поразили. Например, любовная сцена с Табаковым. Если бы вам показать ее в первоначальном виде, вы бы ужаснулись! Это просто непристойно! Из Меньшова должен вырасти хороший мастер. Но с точки зрения художественного вкуса ему надо помочь отрешиться от некоторых мыслей, которые уводят картину в сторону», — ужасался директор «Мосфильма» Николай Сизов.

Помимо этого, момент соблазнения главной героини персонажем Юрия Васильева Рудиком был вырезан. В фильм же вошли эпизод с Алентовой и Баталовым в постели и сцена танцев дочери Катерины без бюстгальтера.

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