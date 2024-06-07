Не один Чернышев: как Хабенский, Виторган, Мягков спасали тяжелобольных жен

Фото: Илюстрация NEWS.ru/ТАСС

Эммануил Виторган, Андрей Мягков, Константин Хабенский

Певица Ольга Орлова заявила в шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия-1», что супруга умершей Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева надо внести в Красную книгу. По ее мнению, таких мужчин почти не осталось. Заворотнюк боролась с раком пять лет, и все это время Чернышев был рядом с ней и оплачивал ее дорогостоящее лечение. Кто еще из звезд поддерживал жен во время болезни — в материале NEWS.ru.

Как Чернышев боролся за жизнь больной раком Заворотнюк

Орлова отметила, что Чернышев многое сделал ради Заворотнюк. Помимо моральной поддержки мужа, актриса получала и финансовую от фигуристки Татьяны Навки, которая была партнершей Петра в танцах на льду.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все, что можно, да и что нельзя, он сделал. Рядом с ней была также агент Марина. Я видела, как этот человек стал родным и близким. Они прошли весь этот путь. И Таня Навка сыграла решающую помощь. Мы все знаем, что такая болезнь — это дорого. Там, где лежала Настя, сутки стоят как… Словом, очень дорого! И Таня очень помогла», — отметила экс-солистка «Блестящих».

О диагнозе Заворотнюк стало известно в 2019 году. Сначала появились публикации в СМИ, а потом семья актрисы публично сообщила, что у нее обнаружили рак мозга. Все пять лет близкие были рядом с звездой «Моей прекрасной няни» и ограждали ее от внимания журналистов.

Во время болезни Заворотнюк ее мать взяла на себя заботу о маленькой Миле, которая родилась в 2018 году. Чтобы оплатить лечение жены, Чернышев много работал. Каждый день, в новогодние праздники по несколько раз, он выходил на лед в шоу продюсерской компании Навки. Из-за таких нагрузок фигурист сильно похудел.

«Петр — моя опора, партнер и помощник. Я счастлива, он безумно талантливый человек. У Пети очень теплая интеллигентная харизма, он такой принц. Он невероятной души человек, порядочный», — рассказывала Навка в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Фигуристка добавила, что другие коллеги переводили Чернышеву свои гонорары, чтобы подержать его с супругой в сложной ситуации.

Заворотнюк скончалась 30 мая на 54-м году жизни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Чернышев

Хабенский основал фонд после смерти первой жены от рака

Звезда сериала «Убойная сила» Константин Хабенский женился в 2000 году на журналистке Анастасии Смирновой. Через семь лет у пары родился сын Иван. Почти сразу после появления ребенка на свет у супруги актера диагностировали опухоль головного мозга.

Хабенский приложил много усилий, чтобы заработать на лечение Анастасии: он распродавал имущество, соглашался на любые роли и жену в клинику в Лос-Анжелесе. Он даже обращался к народной медицине и знахарям в надежде спасти любимую женщину.

«В свое время я сам многие мифы попробовал на вкус и цвет. Когда болела жена, верил во все: летал за какими-то чудо-препаратами, ездил в Бишкек за чудо-медом, общался со знахарями, которые проводят экспериментальное лечение. Хватался за каждую соломинку...», — говорил Хабенский в интервью Lenta.ru.

У Смирновой ненадолго началась ремиссия, однако потом болезнь вернулась, и состояние супруги актера начало ухудшаться. Анастасия умерла в 2008 году. Незадолго до ее кончины муж и жена обвенчались.

В память о Смирновой артист основал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Организация существует уже 16 лет.

После смерти жены Хабенский начал постепенно выплачивать долги: продал большой дом и переехал с сыном в жилье поменьше, много снимался и занимался воспитанием Вани. Позже актер отправил ребенка жить в Испанию, где мальчик провел девять лет. Сейчас Иван живет в России.

В 2013 году актер женился во второй раз на коллеге, актрисе МХТ имени А. П.Чехова Ольге Литвиновой. У них родились две дочери, Александра и Вера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Хабенский

Домогаров помогал бывшей жене в борьбе с раком

Александр Домогаров познакомился со второй женой Ириной Гуненковой в Театре Российской Армии, она работала в костюмерном цехе. Поначалу девушка игнорировала актера: на тот момент он был женат на Наталье Сагонян, пара воспитывала сына.

Однако первый брак Домогарова распался. Спустя два года после развода звезда «Бандитского Петербурга» женился на Гуненковой. Ирина родила актеру сына Александра.

«Она всегда была рядом. Саша был бешено популярен, а все бытовые проблемы и воспитание сына она взяла на себя! Думаю, она любила его всю жизнь, хотя была в тени...», — говорил о втором браке Домогарова NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин.

Супруги были вместе 12 лет и развелись из-за романа Домогарова с актрисой Натальей Громушкиной. После расставания они смогли сохранить хорошие отношения, и Александр продолжал участвовать в жизни сына.

«Многое, конечно, было в жизни, но Ира стала преданным другом! Многие не верят в дружбу между мужчиной и женщиной, тем более между бывшими супругами, — верю», — говорил Домогаров в интервью «Кузбасс XXI век».

В 2021 году Ирина заболела раком, Домогаров помогал ей попасть в лучшие больницы, оплачивал лечение, всегда был на связи и поддерживал морально. Несмотря на усилия бывшего мужа и помощь сына, Ирина скончалась в августе 2023 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

Бычков выхаживал жену после инсульта

Актер Виктор Бычков был женат трижды. В 2007 году он женился на театральном режиссере Полине Белинской. Они вместе ставили антрепризный спектакль и поняли, что им хорошо вместе.

К моменту знакомства у Бычкова, уже ставшего звездой, были проблемы с алкоголем и игроманией, и, по его словам, супруга спасла его от этих зависимостей, и с ней он стал настоящим счастливым семьянином. Они воспитывали сына Добрыню, и все было благополучно до того, как в 2019 году у Полины, которая значительно моложе мужа, случился инсульт.

«Я как раз приехал на презентацию первого сезона „Жуков“ в Москву. Звоню супруге, но никто не подходит. Наконец трубку Полины поднял крестный нашего сына Денис. Сказал, что моей жене сделали сложную операцию, погрузили в искусственную кому. Я молил всех богов оставить мне Полину. И случилось чудо.

Очень хороший нейрохирург Алексей Филиппов сделал ей вторую операцию. Левые рука и нога пока не очень работают, но интеллект и речь не пострадали. Все сейчас подчинено восстановлению: тренировки дома с тренером по ЛФК, массаж, тренировки в бассейне. Дело идет. Медленно, с тростью, но Полиночка ходит», — рассказывал Бычков.

Актер взял на себя все бытовые обязанности и всегда был рядом с любимой женщиной, поддерживая ее морально. В 2022 году Бычков впервые рассказал подробно о состоянии Полины.

«Полина теперь на инвалидной коляске. Мы каждую неделю ходим в бассейн. Когда я ее отпускаю на лифте, она может передвигаться. Мы уже год ходим в бассейн. Нужно, чтобы связи нейронные восстановились. Половина тела отказала, половина действующая», — поделился артист в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Виторган вылечился от рака, но не смог спасти от него первую жену

Сегодня актер Эммануил Виторган счастлив в браке с Ириной Млодик, с которой он воспитывает двух дочерей, Этель и Клару. До этого актер пережил большую трагедию — потерял любимую жену, актрису Аллу Балтер, с которой они считались одной их самых счастливых и гармоничных пар российского кино.

У первой супруги Виторгана был рак позвоночника, с которым она боролась три года, и все это время артист был с ней рядом.

«Аллочка была в больнице, я был дома... Мне позвонили поздно ночью, я ринулся туда. Пришел к ней в палату и понимал, что она сейчас уйдет. Я стал ее убалтывать... И в ту ночь Аллочка не ушла. Я старался максимально держаться, а потом уходил в уборную и бился головой о стену, когда видел, как она страдает, как ей было больно. А при ней старался этого не делать. Аллочка не должна была кричать от боли, не должна была плакать», — говорил актер в программе «Судьба человека».

Алла Балтер умерла на руках мужа. Виторган признавался, что он впал в депрессию и готов был уйти из жизни. Актеру было тяжело от того, что за несколько лет до этого он сам болел раком легких, и супруга его выходила.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эммануил Виторган

Мягков ушел из театра после инсульта Вознесенской

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская познакомились на первом курсе Школы-студии МХАТ. Они тщательно скрывали свой роман и о нем узнали, лишь когда они поженились. После окончания Школы-студии любой столичный театр был готов взять в труппу Вознесенскую, она выбрала «Современник», но с условием — берут и ее мужа.

Анастасия быстро стала звездой, сыграв в фильме «Майор Вихрь», и когда ее звали в какие-то проекты, она требовала, чтобы и Мягкому дали хотя бы небольшую роль. Ситуация поменялась, когда Мягков снялся в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» Эльдара Рязанова. Его хотели видеть везде, а Вознесенскую звали лишь на эпизодические роли, и тогда уже Мягков «продвигал» жену. Он отказался сниматься в фильме «Большая перемена» в роли учителя Нестора, потому что в нем не нашлась роль для Вознесенской.

В театре их называли «сиамскими близнецами», они всегда были вместе, если один заболевал и брал больничный, второй оставался с ним и пропускал спектакли и репетиции. Режиссерам и коллегам это не нравилось, но все понимали, что ничего не изменить.

В 2013 году у Анастасии Вознесенской случился инсульт и Мягков ушел из театра, прекратил преподавать, чтобы быть рядом с женой, ухаживать за ней. Из-за переживаний состояние здоровья актера постепенно ухудшилось, и в 2021 году он умер от инфаркта. Вознесенская скончалась в 2022-м. Супруги похоронены рядом друг с другом на Троекуровском кладбище.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС Андрей Мягков

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