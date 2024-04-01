«Ворвалась любовь»: Виторган рассказал, как бросил семью ради Балтер Виторган бросил первую жену после того, как влюбился в Аллу Балтер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эммануил Виторган

Актер Эммануил Виторган рассказал, что бросил первую жену Тамару Румянцеву после того, как влюбился в Аллу Балтер. В беседе с «Мослентой» он отметил, что старался сохранять хорошие отношения с Румянцевой.

Я расстался с первой женой Тамарой, обидел ее, потому что в мою жизнь ворвалась огромная любовь к Аллочке. Но я старался сохранить нормальные отношения. Надо всегда помнить, что все мы люди, и не делать друг другу гадости. Даже если мужчина и женщина расходятся, у обоих должны быть только слова признательности и благодарности друг к другу, — рассказал Виторган.

Балтер умерла в возрасте 60 лет в июле 2000 года. Причиной смерти стала онкология. Виторган до последних дней находился у постели возлюбленной. В настоящий момент актер счастлив в третьем браке с избранницей по имени Ирина. Женщина на 23 года моложе 84-летнего артиста. В 2018-м у пары появилась дочь Этел, а еще спустя год — дочь Клара.

Ранее Эммануил Виторган рассказал, что необходимо прислушиваться к окружающим, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми. Он призвал не забывать, что у каждого может быть своя точка зрения и свой характер. Актер порекомендовал не пытаться настаивать на собственной правоте и не поучать других.