Мужа Заворотнюк предложили занести в Красную книгу Певица Орлова предложила занести мужа Заворотнюк в Красную книгу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Чернышев

Российская певица Ольга Орлова заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев должен быть занесен в Красную книгу. В программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» она заявила, что фигурист никогда не оставлял одинокой болеющую Заворотнюк.

Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все, что можно, да и что нельзя, он сделал, — отметила Орлова.

Певица также выразила признательность агенту Марине и фигуристке Татьяне Навке за помощь во время болезни Заворотнюк. Она отметила, что забота о болеющем человеке очень дорого стоит, и рядом с ней были люди, которые прошли этот трудный путь вместе с ней.

Ранее Чернышев взял пятилетнюю дочь Милу на могилу матери. Семья посетила Троекуровское кладбище на следующий день после похорон. Чернышева с девочкой сопровождали бабушка Валентина и сестра актрисы Анна.

Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.