«Молюсь, чтобы ничего не менялось»: история любви Заворотнюк и Чернышева

Фото: Анна Сергеева/ РИА Новости

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2014 год

30 мая актриса Анастасия Заворотнюк умерла после длительной и тяжелой борьбы с раком головного мозга. Врачи поставили диагноз звезде «Мое прекрасной няни» в 2019 году. Все пять лет рядом с ней был муж фигурист Петр Чернышев. Супруг актрисы много работал, чтобы его жена получала необходимое и инновационное лечение. История любви Заворотнюк и Чернышева — в материале NEWS.ru.

Как познакомились фигурист и актриса

В 2007 году Первый канал пригласил Заворотнюк вести шоу «Танцы со звездами», в котором участвовал Чернышев. Он катался в паре с певицей Юлией Ковальчук. Первая встреча актрисы и фигуриста произошла в коридорах «Останкино».

«Надел коньки, выхожу в коридор. И Настя мимо проходит. Первое впечатление было яркое», — вспоминал Петр на кадрах архивной хроники, которые были показаны в фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк» на Первом канале.

Актриса признавались, что будто почувствовала в этот момент щелчок. «Вся траектория полета в тот момент выстроилась и в голове, и в сердце. Спросила у девочек-стилистов, кто он, что. Сказали, что он ловелас. Я себя тогда мгновенно выключила. Сказала: так забыли, ты никого не видела. У тебя и так непростая жизненная ситуация», — приводятся слова Заворотнюк в том же фильме.

Фигурист тогда жил в Америке и приезжал в Россию на съемки шоу. Заворотнюк жила в РФ и состояла в отношениях с актером Сергеем Жигуновым.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Когда проект «Танцы со звездами» закончился, Заворотнюк предложили вести новый сезон, но с условием, что она будет делать это на коньках. Актриса не умела кататься и позвонила Чернышеву с просьбой научить ее. Он согласился, и они регулярно начали тренироваться на катке.

С кем были отношения у Заворотнюк и Чернышева до встречи

К 37 годам Заворотнюк дважды была замужем — сначала за бизнесменом Олафом Шварцкопфом, затем за владельцем московского автосалона Дмитрием Стрюковым, в браке с которым у нее родились двое детей — Анна и Майкл.

На съемках ситкома «Моя прекрасная няня» Заворотнюк познакомилась с актером Сергеем Жигуновым, они долго встречались, но так и не поженились. Артист вернулся к супруге Вере Новиковой в 2009 году.

Чернышев был женат на фигуристке Наталье Анненко. В 1992 году они вместе переехали в США, но спустя семь лет брака развелись. Ходили слухи, что Анненко узнала об изменах супруга с его партнершей по танцам на льду Наоми Ланг. Никаких подтверждений этой информации не было. Ланг до сих пор поддерживает отношения с Чернышевым.

Когда поженились Заворотнюк и Чернышев

14 февраля 2008 года Заворотнюк и Чернышев впервые устроили свидание. Уже в сентябре пара поженилась. В октябре они обвенчались в старинном храме Воскресения Христова в Форосе в Крыму. Таинство посетили родители, брат и дети Анастасии и родственники Петра. Чтобы не привлекать к себе внимание, они остановились в частном коттедже, а не в не в отеле. Родители Анастасии одобрили ее выбор. Заворотнюк признавалась, что абсолютно счастлива с Чернышевым.

«Сейчас я абсолютно счастлива. Это то, о чем я мечтала с детства. И не дай бог, чтобы что-то поменялось. Я дрожу, боюсь и молюсь, чтобы ничего не менялось», — говорила актриса в документальном фильме «Анастасия Завортнюк. В поисках любви», снятом в 2009 году.

Звезда называла мужа «человеком без двойного дна». «Это бегущая строка в его глазах. Я ему могу доверять, ему верю. Это так важно», — объясняла Заворотнюк.

Фото: Павлишак Алексей/ ITAR-TASS Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк после венчания в храме Воскресения Христова в Форосе

Почему Заворотнюк родила дочь Чернышеву лишь в 47 лет

В 47 лет Заворотнюк стала мамой в третий раз. Актриса и ее супруг назвали дочь Милой в честь героини ледового шоу «Руслан и Людмила», которое Чернышев поставил со своей коллегой и подругой Татьяной Навкой. По словам Анастасии, она не хотела отказываться от работы, поэтому не торопилась с рождением третьего ребенка.

«Мой взрослый сын Майкл вызвал меня на разговор. Сейчас он студент МГИМО, а тогда только уезжал учиться в Швейцарию. Начал издалека и вдруг неожиданно спросил: „Вы думаете рожать или нет?“ Я была обескуражена: даже не представляла, что он решится со мной так прямо говорить, у нас не принято было обсуждать эту тему.

А он сказал: «Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна». Я, конечно, возразила: «Я буду не одна, я буду с Петей!» И он сказал очень взрослую вещь: «Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!», — говорила актриса Hello.

В интервью она также призналась, что очень волновалась, держала все в тайне и «исчезла на время». Она не делала фотографий во время беременности, потому что, по ее словам, для нее это было абсолютно неприемлемо.

«Я знала, что Петя мечтает о дочери. И была настолько уверена, что будет блондинка с голубыми глазами, что даже поспорила с ним. Она — вылитый Петя в детстве», — признавалась актриса.

Чернышев был счастлив, когда родилась Мила. Как вспоминала актриса, когда он забирал их с ребенком из клиники в деревне Лапино, то ехал домой очень осторожно, со скоростью три километра в час.

С появлением дочери Заворотнюк решила посвятить больше времени ее воспитанию, чем работе в театре и на ТВ. «Читаю предлагаемые сценарии, но хочу, чтобы роль действительно полностью увлекла, повела за собой. Да и ракурс моего внимания теперь немного сместился. Появление Милы — это новый жизненный виток, на котором мы, родители, будем делать с ней вместе самые разные важные шаги, начнем заново чему-то учиться», — говорила Анастасия.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Как Чернышеву удалось скрыть Заворотнюк от папарацци

В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк обнаружили глиобластому — неизлечимую опухоль головного мозга. С момента начала болезни Анастасии ее муж и близкие решили: они не будут давать никаких комментариев о ее состоянии и сделают все возможное, чтобы не появилось снимков артистки.

«Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто. Спасибо персоналу и врачам — все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация», — отметила в шоу «Малахов» певица Ольга Орлова, которая общалась с Заворотнюк и приезжала к ней в больницу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анастасия Заворотнюк

При лечении актрисы использовались самые передовые технологии, на основе ее собственных раковых клеток была изготовлена вакцина, которая помогала организму бороться с недугом. Актриса проходила реабилитацию в частных центрах, которые дорого стоили.

Чтобы оплатить лечение жены, Чернышев много работал Каждый день, в новогодние праздники по несколько раз, он выходил на лед в шоу продюсерской компании Навки. Из-за таких нагрузок фигурист сильно похудел.

«Петр — моя опора, партнер и помощник. Я счастлива, он безумно талантливый человек. У Пети очень теплая интеллигентная харизма, он такой принц. Он невероятной души человек, порядочный», — рассказывала Навка в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Олимпийская чемпионка также отметила, что другие фигуристы перевели Чернышеву свои гонорары, чтобы подержать его и Заворотнюк в сложной ситуации.

Онколог Евгений Черемушкин в разговоре с журналистом NEWS.ru отметил, что при опухоли головного мозга в организме происходят большие изменения, могут поражаться многие органы и системы, в связи с чем у родственников, ухаживающих за больным, возникает множество проблем.

«Об этом не принято говорить, и все понимают, что, как говорится, не дай бог пережить такое», — сказал врач.

Как Чернышев простился с Заворотнюк

1 июня состоялось отпевание Заворотнюк в Покровском женском монастыре, после чего ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Петр Чернешев

Чернышев и родные Заворотнюк сделали прощание публичным, но при этом съемка в храме и в особенности у гроба актрисы была запрещена. Когда его выносили из храма и погружали на катафалк, в глазах Чернышева были слезы.

На Троекуровском кладбище фигурист встал на колени и последним бросил три горсти земли в могилу жены. Все время, пока сотрудники ритуальной службы закапывали гроб, он не отводил от него взгляда. Многие отметили, что в каждом жесте и взгляде Чернышева считывается большая скорбь по супруге.

Уже после церемонии прощания Чернышев нашел в себе силы и в последний момент вышел из автомобиля и поблагодарил всех, кто любил Настю. Он впервые прервал молчание за много лет.

«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — сказал муж Заворотнюк.

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