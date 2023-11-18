Штраф за срыв съемок, инсульт жены: как сейчас живет актер Виктор Бычков

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Виктор Бычков

Актер и телеведущий Виктор Бычков в последнее время реже стал появляться на экранах и публичных мероприятиях. Как сейчас живет звезда фильма «Особенности национальной охоты», чем он занимается?

Что известно о личной жизни Бычкова

Виктор Бычков был женат три раза. Первой его супругой была женщина по имени Наталья, в браке с ней родился сын Григорий. От актрисы Елены Симоновой у него есть двое детей — Федор и Арсений.

Третий раз Бычков женился в 2007 году. Его избранницей стала театральный режиссер Полина Белинская. Пара воспитывает сына Добрыню.

В 2019 году супруга артиста перенесла инсульт и оказалась в инвалидной коляске — у нее была парализована левая сторона. Женщина прошла серьезную реабилитацию, занимаясь гидрокинезиотерапией.

Вторым этапом в восстановлении Белинской стала плановая операция по установке титановой сетки на череп после трепанации. Она должна была пройти еще до начала пандемии коронавируса, но к докторам режиссер смогла попасть только в мае 2022 года.

«Период плато сменяется подъемом, потом вниз, падение, упадок сил душевный и физический, потом опять плато... После недели в больнице, установки пластины у Полины сильный душевный подъем, вера в себя, в полную реабилитацию», — сообщил тогда Бычков.

Актер рассказывал, что он в хороших отношениях с наследниками от предыдущего брака, однако наладить связь со старшим сыном ему до сих пор не удалось. Дело в том, что мать Григория ограничила его общение с отцом сразу после развода.

«Мы живем с сыном в одном городе, но никогда за эти 30 лет не виделись. Я специально создавал впечатление успешного человека, но он так и не захотел выйти со мной на связь», — делился он в шоу «Судьба человека».

Также Бычков признавался, что до сих пор винит себя за неверность второй супруге и считает свой поступок предательством.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Актер Виктор Бычков

Почему Бычков должен выплачивать штраф за срыв съемок

В этом году Виктор Бычков оказался в центре скандала — Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал с него 715 тысяч рублей за неявку на съемки шоу «Секрет на миллион» в ноябре 2021 года.

Представители ООО «Ток-шоу» обратились в суд из-за того, что актер не выполнил взятые на себя обязательства по участию в съемках телепрограммы.

Бычков рассказывал, что на реабилитацию жены после инсульта требовалось много финансовых средств, поэтому он согласился принять участие в «Секрете на миллион». Однако за день до съемок передачи его супруга почувствовала себя хуже, ее положили в больницу. Из-за этого Бычков не смог приехать на съемки.

«С пенсией в 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги», — комментировал телеведущий.

Он отметил, что из-за спешки и нужде в средствах подписал договор, не вчитываясь в подробности. Артист не ожидал, что ситуация обернется подобным образом.

«По нему жена Полина должна была получить 400 тысяч рублей, не миллион. Для нас это огромные деньги. Мы могли бы оплатить год ее занятий в бассейне, реабилитацию. Вот я и подписал», — пояснил Бычков.

По его словам, руководство программы договорилось о съемках с больной женой без его ведома. Белинская должна была сопровождать мужа во время съемок шоу, но им купили билеты в поезд, который не предусматривал перевоз людей с ограниченными возможностями.

«Они выбрали плохой вагон „Сапсана“ где в туалет даже нельзя сходить и с коляски не встать. Я должен был больного человека будить, впопыхах ехать на вокзал? Мы не приехали, они обиделись и выставили счет», — жаловался звезда фильма «Особенности национальной охоты».

Чем сейчас занимается Бычков

Виктор Бычков по-прежнему играет в антрепризных спектаклях и продолжает карьеру в кино. Преимущественно артиста приглашают принять участие в сериалах.

Среди его свежих работ проекты «Жуки», «Две девицы на мели», «Полярный», «16-й», «Друг на час», «Мендельсон». В скором времени на экраны должны выйти картины «Баба Мороз и тайна Нового Года», «На автомате» и «Волонтер» с участием Бычкова.

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