Садальский опубликовал неизвестные факты из жизни Мягкова и Вознесенской

Станислав Садальский опубликовал трогательные воспоминания об Андрее Мягкове и его ушедшей из жизни вдове Анастасии Вознесенской. В своё время красавица-актриса взяла его, неопытного студенты, под своё «крыло», написал актёр в Instagram.

Артист признаётся, что для него было большим счастьем иметь таких друзей и поэтому их уход стал для него горем.

Настя Вознесенская даже года не прожила без своего Андрея. И это одна из самых тяжёлых моих утрат уже в этом, 2022-м. Я очень её любил. И её, и Андрюшу, — с горечью признался актёр.

Он вспомнил, как именно Вознесенская когда-то рассказала ему, что есть настоящий театр с его порядками. И как помогала обживаться в общежитии, покупая в ГУМе простыни и вилки. Жена Мягкова навещала молодого артиста, проверяя, всё ли с ним в порядке.

Помню, как-то во время землетрясения в Москве (было и такое, старожилы должны помнить), мы как раз что-то отмечали. Андрей тогда стал звонить в милицию и возмущаться, что хулиганы мешают — грохочут и шумят: «Что такое?! Все трясётся!» — вспомнил Садальский забавную историю.

Актёр сообщил, что у Вознесенской, к сожалению, не было таких знаковых ролей, как у мужа. И Мягков старался помогать ей в этом, отказываясь от проектов, если режиссёры не давали роли его любимой жене. Так получилось с фильмом «Большая перемена», где роль Нестора писалась исключительно для него.

Настоящие боевые друзья, они всегда были рядом, всегда держались за руки. 60 лет вместе... Настя очень болела, Андрей помогал ей, пока хватало сил. Они вели закрытый образ жизни. Если в печати проскальзывало что-то тревожное, я звонил им, и они, смеясь, в один голос кричали в трубку: «Стасик, с нами всё в порядке! Так всем и говори!» И я говорил. Прости и прощай. Светлой дороги и лёгкого полёта, — завершил Садальский.

Ранее депутат Мосгордумы народный артист России Евгений Герасимов назвал главную, по его мнению, причину смерти актрисы Анастасии Вознесенской, скончавшейся на 79-м году жизни. В беседе с NEWS.ru он объяснил её уход из жизни тоской по покойному супругу — народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, который умер в феврале 2021 года.