Телекритик объяснил возвращение версии скетчкома «Наша Russia» в эфир Критик Горбунов: выход «Светлаков +» соответствует тренду на возвращение хитов

Фото: Пресс-служба ТНТ

«Светлаков +»

В появлении продолжения шоу «Наша Russia», нового скетчкома «Светлаков +», нет ничего удивительного, так как это соответствует общему тренду на возвращение старых хитов на телеканалах, в том числе ТНТ, сказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он отметил, что руководство телеканала возлагает большие надежды на успех проекта с Сергеем Светлаковым.

Уже не первый год мы наблюдаем тренд на возвращение хитов прошлых лет. Это происходит на всех телеканалах и на том же ТНТ. Они вернули ситком «Счастливы вместе» — сделали «Букиных», сейчас идет продолжение «Общаги» — «Универ. 13 лет спустя», в прошлом году выходило шоу «Галустян +», сейчас запускают «Светлаков +», — сказал Горбунов.

Телекритик отметил, что Сергей Светлаков появился в эфире ТНТ еще прошлой осенью в составе жюри юмористического шоу «Лига городов». По его словам, было совершенно очевидно, что артисту как большой звезде дадут вести свой проект на телеканале ТНТ. Им стало шоу «Светлаков +» — новая версия скетч-программы «Наша Russia». Горбунов добавил, что руководство ТНТ, похоже, верит в высокие рейтинги шоу Светлакова и поэтому уже было анонсировано, что со временем на канале будет выходить и скетчком «Наша Russia», в котором Светлаков и Галустян снова встретятся.

Ранее на вручении молодежной премии «Дай пять!» продюсер Лина Арифулина призналась, что нейтрально относится к возрожденному на ТНТ шоу «Новая Фабрика звезд». Вместе с тем она усомнилась, что новое шоу сможет повторить успех старого, по мнению продюсера, время «фабрик» прошло.