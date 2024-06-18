Умерла вдова Эльдара Рязанова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Эмма Абайдуллина

Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова и бывший худрук киноклуба «Эльдар» Эмма Абайдуллина умерла на 84-м году жизни, сообщила ТАСС заместитель художественного руководителя учреждения Елена Гурко. Она назвала Абайдуллину локомотивом, который умел сплотить вокруг себя коллектив.

Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей, — рассказала Гурко.

По словам заместителя худрука, Абайдуллиной удавалось держать дух Эльдара Рязанова. Она уточнила, что о смерти женщины сообщил ее сын по телефону. Дата и место прощаний пока что не определены.

Ранее сообщалось, что в возрасте 61 года умер российский режиссер Игорь Меркулов. Причина его смерти не указана.

Как сообщила пресс-служба театра, Меркулов родился в 1962 году, после окончания ГИТИСа служил в театре имени Ермоловой и в театре имени Гоголя. В фильмах он снимался с детства. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине «Следствие ведут знатоки». В Железногорском театре поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».