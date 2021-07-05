Умер диктор программы «Время» Юрий Петров

Диктор Юрий Петров, запомнившийся тем, что сообщил об августовском путче, умер в возрасте 74 лет. Информацию о смерти бывшего ведущего программы «Время» сообщила его коллега Алла Данько в своём микроблоге.

Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров... В отдел дикторов Центрального телевидения он пришел в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актёрское и языковое, — написала ведущая.

Данько добавила, что после закрытия отдела программы «Время» Петров много дублировал, снимался в кино. Вместе телеведущие были партнёрами в новостных программах, вели фестивали и концерты.

Именно Юрий Петров первым сообщил по ТВ о создании ГКЧП в тот момент, когда под окнами телецентра стояли танки и автоматчики. Точная причина смерти ведущего не называется. Диктором Центрального телевидения Петров проработал с 1982 по 1995 годы.

Как сообщалось ранее, актёр Александр Лесков скончался на 74-м году жизни. Массовому зрителю он знаком по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Спецназ» и другим.