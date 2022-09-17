«Улыбнуться, помочь»: посол Израиля призвал к действиям во имя мира В Москве вручили награды волонтерам Российского еврейского конгресса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вручение волонтерам памятного знака «Тиккун олам» Российским еврейским конгрессом в Мемориальной синагоге на Поклонной горе



Российский еврейский конгресс наградил и публично чествовал своих волонтеров в Москве. Награда вручается ежегодно, тем, кто безвозмездно участвует в различных благотворительных акциях Российского еврейского конгресса, помогает уязвимым членам еврейской общины — пожилым людям и детям из бедных семей — а также содействует в продвижении культуры, традиций и истории еврейского народа.

К примеру, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (с 2018 по 2022 гг.) профессор психологии Александр Асмолов был отмечен за то, что именно он буквально «пробил», чтобы тема Холокоста была внесена в российские школьные учебники.

Премии получили также: этнограф, историк, общественный деятель Михаил Членов, певица и педагог (кстати, участница самого первого конкурса «Евровидение» в 1994 году) Мария Кац, художник и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели — за образовательную и просветительские миссии.

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая рассказала гостям вечера, о том, что согласно еврейской религии, Творец создал мир несовершенным — для того, чтобы каждый человек смог внести свой личный вклад в исправление мира.

Одна из еврейских заповедей, о ней говориться в молитве «Алейну», которую все религиозные евреи произносят трижды в день, заключается в том, чтобы стремиться делать добрые дела и совершенствовать мир. Памятный знак, которым Российский еврейский конгресс награждает волонтеров, называется «Тиккун Олам». В переводе с иврита — «исправление мира».

Премия выполнена в виде спила бревна. Так как бревно символизирует субботник.

Волонтер — доброволец — ассоциируется с субботником. А субботник ассоциируется с бревном. У евреев очень хорошее чувство юмора, — объяснила в шутливых интонациях Анна Бокшицкая.

Церемония проходит на ежегодном осеннем приеме Общественного совета РЕК в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе, накануне еврейского Нового года. (Рош а-Шана). Рош а-шан каждый год выпадает на разные осенние даты, в этом году — на 25 сентября. По еврейскому календарю, это будет 5783 год. По еврейской традиции, до наступления Нового года принято попросить прощения у всех, кого ты мог обидеть, и вернуть все долги.

На церемонии присутствовал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В беседе с NEWS.ru он призвал всех людей на планете к тому, чтобы каждый человек «протянул руку другому человеку».

Улыбнуться, помочь — не всегда материально, может быть, духовно. Если мы спасем хотя бы одного человека от его проблем — от бедности, от тоски — это уже огромный вклад в улучшение мира вокруг нас, — отметил посол Израиля в Москве.

Александр Бен Цви также подчеркнул, что он очень надеется на мудрость политиков, на то, что смогут договориться ради восстановления мира во всем мире.