Посол Израиля опроверг заявления Ирана о военном присутствии в Закавказье

Обвинения Ирана в адрес Израиля о военном присутствии в Закавказье являются «дикими» фантазиями иранской стороны. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эксклюзивном интервью NEWS.ru. Он напомнил, что Тегеран говорил об израильском присутствии в районе Карабаха.

Посол отметил, что в этом районе есть группа мониторинга и российской стороны, и турецкие военнослужащие, которые находятся на территории Азербайджана.

Я уверен, что если бы было какое-то присутствие кого-то другого — это уже было бы ясно, видно, во всех СМИ бы уже об этом говорили, так что это уже немножко фантазия иранской стороны. Почему это происходит — это конфликт именно между Ираном и Азербайджаном, он связан с войной, различными поставками Ирана в Армению, которые Азербайджан контролирует в какой-то форме. Так что это связано с иранско-азербайджанским обострением и легче всего разыграть «израильскую карту», которой, честно сказать, не существует, — сказал Бен Цви.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя военные учения на границе с Азербайджаном, заявил, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ». В ответ глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана. Баку решительно отвергает обвинительные заявления Тегерана.

В интервью NEWS.ru посол Израиля в России также поделился своим видением двусторонних отношений с Москвой, рассказал о подробностях запланированной встречи премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина и высказался о судьбе иранской ядерной сделки. Отдельно глава дипломатической миссии раскрыл подробности того, как израильская сторона видит будущее туризма в условиях пандемии.