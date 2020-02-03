https://static.news.ru/photo/ff7beac4-467f-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Бирн на постановке «Американская утопия» Фото: Herbert Neubauer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна.

Ли возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее, сообщает Deadline.

Точная дата премьеры и актёрский состав не уточняются, однако картину планируют выпустить в 2020 году.

Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон». Спектакли продлятся до 16 февраля.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures начал работу над экранизацией мюзикла, созданного по книге «Матильда» британского писателя Роальда Даля.