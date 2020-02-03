Американский режиссёр Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна.
Ли возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее,
Точная дата премьеры и актёрский состав не уточняются, однако картину планируют выпустить в 2020 году.
Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон». Спектакли продлятся до 16 февраля.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures начал работу над экранизацией мюзикла, созданного по книге «Матильда» британского писателя Роальда Даля.
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