Смерть поэта Николая Добронравова: реакция политиков, новые подробности

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Поэт Николай Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Как на новость о его кончине отреагировали политики и деятели искусства?

Что известно о смерти Добронравова

В окружении Николая Добронравова рассказали, что в последнее время он переживал непростые времена, поскольку не мог ходить. По их словам, деятель искусства умер в реанимации.

«Последний год действительно был очень трудным для Николая Николаевича. Он фактически не ходил, не мог вставать... Старость, что вы хотите. Плюс некоторое время назад они переболели коронавирусом», — сообщили источники MK.RU.

Они отметили, что супруга Добронравова композитор Александра Пахмутова всегда была рядом с ним. В последнее время пара большую часть времени жила в санатории.

«Это лето там провели. Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное. Но состояние не улучшалось. Николай Николаевич был в сознании: все понимал, общался. Но в конце лета началось ухудшение. Последняя неделя была очень трудной. Его госпитализировали. Николай Николаевич находился в реанимации. В палату интенсивной терапии к нему никого не пускали. Александра Николаевна ждала его дома, надеялась, что все образуется», — поделились в окружении поэта-песенника.

По информации Telegram-канала Baza, за несколько дней до смерти Добронравову пришлось вызывать скорую помощь. В ночь на 6 сентября врачи приехали к нему домой, однако он отказался от госпитализации. В тот же день поэт-песенник сам поехал в московскую больницу, где медики провели необходимые процедуры. Оставаться в больнице Добронравов также отказался и уже днем поехал домой. Спустя десять дней он скончался.

Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год

Как на смерть Добронравова отреагировали политики

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования супруге Николая Добронравова и отметил, что смерть поэта-песенника является невосполнимой утратой. Также глава столицы сообщил, что деятель искусства будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой. Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», — написал он в авторском Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи, а также направил соболезнования родным деятеля искусства.

«Ушел из жизни один из самых ярких поэтов эпохи. Его бессмертное творчество, отражающее богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства, любят люди разных поколений. На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Белоруссии. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в авторском Telegram-канале сообщила, что чувствует нестерпимую боль из-за смерти Добронравова.

«Ушел Николай Добронравов. „Так же падает листва в садах“. Написано полвека назад. А как будто об этом дне. Все так же рутинно идет и будет идти жизнь. Это ее неумолимый закон. И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери», — написала она.

Как на смерть Добронравова отреагировали артисты

Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что Николай Добронравов был «глыбой и величиной».

«Ушла из жизни такая глыба, величина. Добронравов, как и его супруга Пахмутова, всегда очень добрые, позитивные. Этот позитив сказывался на песнях», — высказался артист.

Заслуженный артист России Ян Осин отметил, что на песнях, автором которых был Добронравов, воспитано не одно поколение жителей РФ. По его мнению, поэт-песенник может служить примером для подражания.

«Он останется в памяти как очень скромный человек, который никогда особенно нигде не светился. Когда Александра Николаевна была за роялем, он находился либо на сцене, либо в зале. Этот творческий тандем, подаривший нам такое количество песен, — пример для подражания, каким должен быть человек в творчестве», — прокомментировал Осин NEWS.ru.

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