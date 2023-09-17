Baza: Добронравов отказался от госпитализации за 10 дней до смерти

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Николай Добронравов

Telegram-канал Baza сообщает, что поэт-песенник Николай Добронравов вызывал скорую помощь за несколько дней до смерти. По информации канала, врачи предложили забрать его в больницу, но он отказался от госпитализации. Причина смерти Добронравова не называется.

По данным Baza, в ночь на 6 сентября Добронравову стало плохо, из-за чего он и вызвал врачей. Канал сообщает, что в тот же день мужчина самостоятельно съездил в больницу в Москве и сдал анализы, после чего подтвердил намерение остаться дома.

О смерти Николая Добронравова стало известно накануне вечером. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования супруге Добронравова, композитору Александре Пахмутовой.

До этого сообщалось о смерти актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях его состояние резко ухудшилось. Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Анна боролась с пристрастием мужа к алкоголю.