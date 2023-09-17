В возрасте 65 лет умер режиссер Александр Хван

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Александр Хван

В возрасте 65 лет умер режиссер Александр Хван, сообщила ТАСС его агент и жена Елена Хван. Причины смерти не сообщаются.

Да, это так. Это произошло сегодня, — сказала она.

Александр Хван родился в Чебоксарах. Известность получил в 1992 году после фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Среди других известных его фильмов — «Кармен» и «Умирать легко».

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