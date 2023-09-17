Поэт-песенник Николай Добронравов был «глыбой и величиной», сообщил NEWS.ru певец Сергей Пенкин. Он отметил, что с поэтом ушла целая эпоха.
Ушла из жизни такая глыба, величина. Добронравов, как и его супруга Пахмутова, всегда [были] очень добрые, позитивные. Этот позитив сказывался на песнях. Все когда-то заканчивается, поэтому надо ценить и беречь при жизни многих артистов и композиторов. Жалко, уходит большая эпоха, остаются единицы, — сказал Пенкин.
О смерти Николая Добронравова стало известно накануне вечером. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования супруге Добронравова композитору Александре Пахмутовой.
Певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин отметил, что на песнях, автором которых был поэт Николай Добронравов, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, по ним можно проследить ее историю и отношение людей к своей Родине. При этом он отметил, что скромность Добронравова может служить примером для подражания.
По его словам, песни на стихи Добронравова до сих пор остаются маяками, по которым можно посмотреть, как наша страна жила в 1960-е и 1970-е годы, какое было настроение у людей, какими они были искренними и настоящими, как любили свою Родину.
Фото: Уткин Игорь/ТАСС
Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год
Фото: Лизунов Юрий/ТАСС
Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год
Фото: Жуков Сергей/ТАСС
Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени