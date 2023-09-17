«Ушла глыба»: Сергей Пенкин о смерти Николая Добронравова Пенкин выразил сожаление в связи уходом из жизни Николая Добронравова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Поэт-песенник Николай Добронравов был «глыбой и величиной», сообщил NEWS.ru певец Сергей Пенкин. Он отметил, что с поэтом ушла целая эпоха.

Ушла из жизни такая глыба, величина. Добронравов, как и его супруга Пахмутова, всегда [были] очень добрые, позитивные. Этот позитив сказывался на песнях. Все когда-то заканчивается, поэтому надо ценить и беречь при жизни многих артистов и композиторов. Жалко, уходит большая эпоха, остаются единицы, — сказал Пенкин.

О смерти Николая Добронравова стало известно накануне вечером. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования супруге Добронравова композитору Александре Пахмутовой.

Певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин отметил, что на песнях, автором которых был поэт Николай Добронравов, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, по ним можно проследить ее историю и отношение людей к своей Родине. При этом он отметил, что скромность Добронравова может служить примером для подражания.

По его словам, песни на стихи Добронравова до сих пор остаются маяками, по которым можно посмотреть, как наша страна жила в 1960-е и 1970-е годы, какое было настроение у людей, какими они были искренними и настоящими, как любили свою Родину.