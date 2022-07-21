«Станет легче дышать»: продюсер допустил отток связанных с ЛГБТ звезд Продюсер Рудченко допустил отток связанных с ЛГБТ звезд: «Станет легче дышать»

Фото: A.Friedrichs/Global Look Press

Высказывания журналиста Павла Мавриди, допустившего отток звезд из России из-за готовящегося закона о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, были актуальны еще 15 лет назад, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он допустил отъезд некоторых звезд шоу-бизнеса, но отметил, что это не будет носить массовый характер. Продюсер считает, что сейчас ситуация меняется к лучшему и все постепенно возвращается к традиционным ценностям.

На нашей эстраде есть определенные подвижки, появилось много талантливых артистов с традиционными ценностями, этот закон их никак не коснется. Есть и были такие артисты, но это даже неплохо, что сейчас идет повальная чистка во всех отношениях, как в умах, так и ценностях. Навязанная Западом культура, которая человека в принципе настраивает на определенный лад, пусть там и развивается, у нас все-таки всегда были артисты, актеры, люди, на которых равнялись. Дай бог, чтобы были настоящие герои, а не выдуманные какие-то феи с двумя или двадцатью полами. Раз такое время чистки и естества наступило, то пусть в натуральном виде все и развивается, — заявил Рудченко.

Продюсер полагает, что возможный отъезд некоторых артистов никак не повлияет на российский шоу-бизнес. Наоборот, на эстраде «станет легче дышать».

Те, кто не соответствует, — ради бога, пусть уезжают. На нашей эстраде станет легче дышать. Действительно, на определенных каналах существует такое, что протягивают своих. Пусть без протеже элгэбэтэшных будет все развиваться, пусть появится дорога настоящим талантам. Традиционные ценности нужно развивать в нашей среде, а это и так прорастет, — подытожил Рудченко.

Ранее Мавриди заявил, что готовящийся в Госдуме закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей может сильно ударить по отечественной сцене. По его мнению, подавляющая часть российских эстрадных артистов связана с движением ЛГБТ и если закон будет принят в том виде, в котором он находится на рассмотрении, большинство деятелей культуры уедут из страны.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.