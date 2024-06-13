Путин присвоил российской балерине звание заслуженной артистки Балерине Винокур присвоили звание заслуженной артистки РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Винокур

Артистке балета Большого театра Анастасии Винокур было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что звание присвоено за заслуги в области хореографии. Винокур окончила Московскую государственную академию хореографии в 2003 году и была принята в балетную труппу Большого театра. В 2014–2015 году она стала солисткой. Кроме того, в 2008 году она окончила Российскую академию театрального искусства по специальности «менеджер сценического искусства».

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника начальнику Главного управления вооружения ВС России Анатолию Гуляеву и заместителю начальника Генштаба Василию Трушину. Кроме того, наград удостоились сотрудники прокуратуры, МВД, ФСИН, ФССП и ФПС.

До этого Путин вручил специальному представителю МИД РФ по гуманитарным связям, американскому актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями были отмечены более 30 выдающихся граждан России.