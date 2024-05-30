Путин вручил американскому актеру российский орден Дружбы Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Фото: kremlin.ru

Стивен Сигал

Президент России Владимир Путин вручил специальному представителю МИД РФ по гуманитарным связям, американскому актеру Стивену Сигалу орден Дружбы, следует из сообщения на сайте Кремля. Отмечается, что церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан России, говорится в сообщении.

Также на церемонии президент присвоил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, столетнему ветерану Ибрагим-паше Садыкову. В ответ на это герой выразил желание поехать на СВО.

Помимо этого, Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чей регион подвергается ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Знак Героя Труда России вручен и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В четверг, 30 мая, российский лидер пообщался с многодетными семьями из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик. Он отметил, что семьи, в которых растут трое или даже больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.