Путин присвоил звание генерал-полковника двум военнослужащим ВС РФ Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Генштаба ВС РФ Трушину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника начальнику Главного управления вооружения ВС России Анатолию Гуляеву и заместителю начальника Генштаба Василию Трушину, следует из документа на портале нормативных правовых актов. Кроме того, награды удостоились сотрудники прокуратуры, МВД, ФСИН, ФССП и ФПС.

Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу, — следует из текста указа.

Ранее Путин вручил специальному представителю МИД РФ по гуманитарным связям, американскому актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями были отмечены более 30 выдающихся граждан России.

Помимо этого, российский лидер наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чей регион подвергается ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Знак Героя Труда России вручили и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Кроме того, Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Такую же награду получил мэр Москвы Сергей Собянин.