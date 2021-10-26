Познер призвал переименовать «Агату Кристи» после скандала в Ельцин Центре

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru высказался о скандале вокруг основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова после его критики деятельности Ельцин Центра в Екатеринбурге, который, по мнению музыканта, занимается «либеральной тупорылой хернёй». Ведущий Первого канала предложил Самойлову выбрать новое, больше похожее на русское название для группы, переименовав её, например, в «Агафью».

Может быть, следовало бы сказать господину Самойлову, что название его группы «Агата Кристи» не очень русское. И, может быть, ему следует подумать над тем, как переименовать её, например, в какую-нибудь Агафью вместо Агаты. И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым, — посчитал Познер.

Вадим Самойлов после выступления на фестивале Ural Music Night в Ельцин Центре жёстко высказался относительно либеральных идей и взглядов, а также затронул тему ЛГБТ-сообщества. Саму площадку музыкант обвинил в антигосударственной деятельности. Позже он добавил, что не собирается извиняться за сказанное, так как выразил своё мнение.

Его резкое заявление в нецензурных выражениях поддержали разные российские политики, в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также музыканты Сергей Галанин и Найк Борзов.

На ситуацию отреагировало и руководство Ельцин Центра, заявив, что выступление Самойлова может стать поводом для прекращения сотрудничества с организаторами фестиваля Ural Music Night.