Зюганов поддержал основателя «Агаты Кристи» после слов в Ельцин Центре
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:02, 25 октября 2021
Геннадий ЗюгановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Основатель рок-группы «Агата Кристи» озвучил мнение большинства россиян, когда заявил о том, что Ельцин Центр занимается антигосударственной деятельностью. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал слова Вадима Самойлова, передаёт «ФедералПресс».
Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов после выступления в Ельцин Центре в нецензурных выражениях высказался о либеральных идеях и взглядах, представителях ЛГБТ-сообщества, а также обругал матом саму концертную площадку.
Его слова, по большей части, поддержали такие политики, как депутат Госдумы Виталий Милонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также музыканты Сергей Галанин и Найк Борзов.
Солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на сцене «гадюшника» под названием Ельцин Центр озвучил мнение большинства россиян. Это учреждение и впрямь занимается антигосударственной деятельностью. Я не поддерживаю нецензурные выражения солиста, но по сути сказано верно, — заявил Зюганов.
Милонов, в свою очередь, обрушился с критикой на противников Самойлова, назвав их «больными дегенератами».
Ранее Самойлов дополнил своё заявление некоторыми деталями: так, например, он не считает, что сказал нечто «особенное» в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.