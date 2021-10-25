Зюганов поддержал основателя «Агаты Кристи» после слов в Ельцин Центре

Основатель рок-группы «Агата Кристи» озвучил мнение большинства россиян, когда заявил о том, что Ельцин Центр занимается антигосударственной деятельностью. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал слова Вадима Самойлова, передаёт «ФедералПресс».

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов после выступления в Ельцин Центре в нецензурных выражениях высказался о либеральных идеях и взглядах, представителях ЛГБТ-сообщества, а также обругал матом саму концертную площадку.

Его слова, по большей части, поддержали такие политики, как депутат Госдумы Виталий Милонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также музыканты Сергей Галанин и Найк Борзов.

Солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на сцене «гадюшника» под названием Ельцин Центр озвучил мнение большинства россиян. Это учреждение и впрямь занимается антигосударственной деятельностью. Я не поддерживаю нецензурные выражения солиста, но по сути сказано верно, — заявил Зюганов.

Милонов, в свою очередь, обрушился с критикой на противников Самойлова, назвав их «больными дегенератами».

Ранее Самойлов дополнил своё заявление некоторыми деталями: так, например, он не считает, что сказал нечто «особенное» в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.